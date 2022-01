Lazio, Luis Alberto vola in Premier League: rottura definitiva con Sarri!

Il rapporto tra Maurizio Sarri e Luis Alberto non è mai sbocciato: il talento spagnolo ha deciso di lasciare la Lazio per un top club di Premier League.

Maurizio Sarri sta proseguendo il percorso di crescita nel suo primo anno alla guida della Lazio. Chi però non è mai entrato nei suoi schemi di gioco è Luis Alberto: il centrocampista spagnolo, sempre protagonista sotto la gestione Inzaghi, sarebbe stanco del trattamento riservato dall’ex allenatore di Napoli e Juventus e avrebbe deciso di lasciare il club.

La Lazio sta disputando un campionato in linea con le aspettative iniziali. L’arrivo del nuovo allenatore Sarri ha portato tanti cambiamenti all’interno del mondo biancoceleste e la nuova filosofia portata non è stata facile da assimilare per i giocatori. Nelle ultime partite, la Lazio sembra comunque aver trovato stabilità difensiva rispetto alla prima parte di stagione. Strakosha e Reina, infatti, hanno tenuto la porta inviolata negli ultimi tre incontri contro Salernitana, Udinese in Coppa Italia e Atalanta.

Nonostante questo le manovre offensive della squadra biancoceleste sono ancora troppo lente e prevedibili per mettere in difficoltà gli avversari. Mentre Milinkovic-Savic e Immobile stanno comunque riuscendo a dare il loro contributo, Luis Alberto non sta riuscendo a rendere come faceva sotto la guida di Inzaghi.

Il fantasista spagnolo, pilastro della Lazio degli ultimi anni, non ha mai trovato il feeling giusto con Sarri che non riesce a esaltarne le immense qualità tecniche. Per questo motivo Luis Alberto avrebbe deciso di lasciare il club biancoceleste per tentare una nuova avventura in Premier League: ecco i dettagli.

Luis Alberto convinto da un suo connazionale

All’età di 29 anni Luis Alberto si sente pronto per fare il definitivo salto di qualità per la sua carriera personale. Arrivato cinque anni e mezzo fa dal Liverpool per soli 4 milioni di euro, Luis Alberto è esploso diventando uno dei giocatori più importanti della storia recente della Lazio. Dopo 203 partite, 38 gol e 54 assist, il Mago sembra però molto vicino ad accettare il ritorno in Premier League.

Luis Alberto, non contento della stagione attuale e dei nuovi metodi portati da Sarri, sarebbe stato convinto da un suo connazionale a cambiare club. Già da tempo l’Arsenal era sulle sue tracce e sembra che questo affare possa sbloccarsi molto presto. Per Lotito ormai non è più un incedibile e l’allenatore dei Gunners, Mikel Arteta, avrebbe avuto un ruolo di primo piano sulla scelta presa dal giocatore. Luis Alberto andrebbe ad aumentare la qualità di una squadra giovane ma in crescita e con un gioco spumeggiante, l’ideale per esaltarne le caratteristiche.

Il Mago, dopo essere stato snobbato in passato dal Liverpool, è pronto per dimostrare anche in Premier League tutto il suo valore.