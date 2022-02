Juventus, rivoluzione in porta: ecco chi sarà il futuro portiere bianconero

La Juventus pensa al futuro e sta progettando un clamoroso cambio di portiere. Ecco i nomi caldi che potrebbero arrivare.

I portieri bianconeri sono attualmente Szczesny, Perin e Pinsoglio. In questa stagione ha senza dubbio trovato più spazio il portiere polacco con Perin spesso intervenuto dalla panchina. Entrambi non hanno convinto fino in fondo e le situazione tra i pali in casa Juventus potrebbe presto cambiare.

La Juventus ha vissuto anni d’oro con Gianluigi Buffon tra i pali. L’attuale portiere del Parma ha difesa la porta bianconera per due decenni ed è diventato una leggenda assoluta del club. Per questa ragione, dopo la sua partenza trovare un sostituto all’altezza è un arduo compito.

Wojciech Szczesny, arrivato alla Juve dall’Arsenal nel 2017, si è preso la titolarità, ma non ha sempre ha convinto fino in fondo. Il polacco classe 1990 in scadenza di contratto nel 2024 non è certo di continuare alla Juventus. Mattia Perin, invece, è arrivato dal Genoa nel 2018 per poi tornarci in prestito nel 2020 e riapprodare poi ancora una volta in bianconero nell’estate 2021. L’ex genoano è stato un buon sostituto quando è stato schierato, soprattutto in Coppa Italia, ma non ha convinto fino in fondo per guadagnarsi un’eventuale titolarità.

Il futuro tra i pali della Juventus

Tra le varie partenze e gli arrivi della prossima estate, la Juventus dovrà anche considerare la situazione tra i pali. La partenza di Perin sembrerebbe un’opzione concreta che si realizzerà: per questo motivo si sta già sondando un sostituto come eventuale secondo portiere. I nomi emersi sono quelli del genoano Salvatore Sirigu (con l’asse Genoa-Torino che ancora una volta coinvolge i portieri) e l’attuale del Napoli David Ospina. Per il colombiano bisognerà fare anche molta attenzione all’inserimento dal Real.

Juve, occhi puntati sul campionissimo

Non si pensa solamente ai sostituti di Perin però: la dirigenza bianconera si sta guardando intorno anche per un altro primo portiere di qualità che possa dare esperienza e garanzia tra i pali. Il sogno sarebbe quello di Ter Stegen, l’attuale portiere del Barcellona, che quest’anno non sta brillando, ma che solitamente è uno dei più forti al mondo. Il portiere tedesco potrebbe lasciare la squadra catalana e la Juventus potrebbe volerlo portare a Torino.

Una partenza di Ter Stegen farebbe fare cassa al Barcellona, che in un momento finanziaro delicato si libererebbe di un ingaggio elevato come quello del portiere tedesco ex Mönchengladbach.