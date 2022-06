Sassuolo – Dalla Premier arriva una clamorosa offerta per Scamacca: Inter beffata

Dall’Inghilterra arriva una clamorosa notizia che riguarda Gianluca Scamacca: un club di Premier lo vuole, Inter anticipata a sorpresa.

Dalla Premier League arrivano notizie sorprendenti sul futuro di Gianluca Scamacca: l’offerta del club inglese è clamorosa, Inter beffata.



Un periodo d’oro quella che sta vivendo Gianluca Scamacca.

Il giovane centravanti del Sassuolo è riuscito nelle ultime stagioni a trovare finalmente la sua consacrazione definitiva in Serie A prima con la maglia del Genoa e poi con quella neroverde.

Il giocatore italiano ha per giunta ricevuto la promozione in prima squadra con la maglia dell’Italia e la sue recente prestazione in Nations League contro la Germania ha lasciato intuire come un numero 9 del futuro la nazionale azzurra lo abbia.

La sua splendida stagione col Sassuolo ha ulteriormente alzato le attenzioni su di lui dopo che già con la maglia del Genoa aveva mostrato dei netti miglioramenti che avevano inizialmente alzato l’interesse della Juventus.

L’arrivo di Vlahovic in bianconero ha annullato le chance di Scamacca di vestire la maglia del club piemontese ma non quelle di entrare nella rosa di una big italiana se non europea.

La sua stagione è stata estremamente positiva anche a livello statistico.

i 16 gol realizzati in 36 presenze (di cui 25 da titolare per un totale di 2153 minuti) sono un bottino indubbiamente di buon livello oltre che un discreto biglietto da visita per la sua futura squadra.

Il futuro di Scamacca sarà quindi quasi certamente lontano da Sassuolo ma la destinazione resta un mistero: l’Inter era data favorita ma le ultime notizie che provengono dall’Inghilterra spaventano il club nerazzurro.

Scamacca, il futuro potrebbe essere in Premier, l’Inter rischia lo sgambetto

Il futuro di Gianluca Scamacca è tra i tanti ad essere ancora un rebus irrisolto.

Il numero 91 del Sassuolo saluterà al 99% il Mapei Stadium ma la destinazione del suo viaggio resta ancora un mistero.

Ad essere in assoluto vantaggio sino ad oggi è sempre stata l’Inter.

Il club meneghino ha già da tempo un accordo di massima con il giocatore ma la trattativa con il Sassuolo resta difficile a causa dell’alta richiesta dei neroverdi (40 milioni più bonus).

L’attesa rischia di rappresentare un problema per il club di Simone Inzaghi che ora deve guardarsi dagli attacchi provenienti dall’estero, in particolare dalla Premier.

L’Arsenal si è infatti fatta avanti per acquistare Scamacca.

I Gunners sono da tempo alla ricerca di un numero 9 che possa milgiorare la squadra di Mikel Arteta e una volta sfumato Vlahovic a gennaio sembrano ora intenzionati a ripegare sul centravanti azzuro.

L’offerta iniziale di 35 milioni più bonus non accontenta il Sassuolo ma si avvicina abbastanza alle risìchieste neroverdi per pensare ad una trattativa meno difficile di quella con l’Inter.

Il futuro di Scamacca è quindi lontano dal chiarirsi, sullo sfondo restano Napoli e Milan ma sembra ormai scritta la corsa a 2 tra i Gunners e i nerazzurri.