Lazio, possibile il clamoroso ritorno dell’ex attaccante biancoceleste

Dopo la partenza di Muriqi al Maiorca, la Lazio cerca un giocatore d’esperienza per la sua fase offensiva. Ecco il clamoroso attaccante vicino al ritorno a Roma.

La Lazio vuole attivarsi nelle ultime ore di mercato e potrebbero non mancare le sorprese: in particolare l’arrivo di un ex attaccante che in passato aveva già vestito i colori biancocelesti.

La Lazio vuole sferrare gli ultimi colpi di mercato di gennaio e la dirigenza vuole portare a Roma un giocatore che possa spostare gli equilibri in fase offensiva. In particolare la società è alla ricerca di un attaccante d’esperienza che possa sostituire e far rifiatare Ciro Immobile in qualche match dopo la partenza di Vedat Muriqi al Maiorca.

La Lazio di Sarri si trova attualmente all’8° posto in classifica del campionato con 36 punti, a meno due dagli acerrimi nemici calcistici giallorossi che al 6° posto si trovano nelle posizioni europee. In questa seconda parte di stagione gli uomini di Sarri vogliono invertire la rotta per rincorrere un posto tra le grandi per andare in Europa. Il tentativo non sarà semplice, ma i biancocelesti vogliono provarci, a partire dalla prossima partita di Serie A in programma contro la Fiorentina sabato 5 gennaio.

LEGGI ANCHE –> Tottenham, un top player beffa Conte e va nel club rivale! Ecco il nome

Lazio, il possibile il ritorno dell’ex

La Lazio sta sondando il nome di un ex attaccante che ha già giocato tra le file biancocelesti e che in passato ha regalato grandi soddisfazioni all’Olimpico.

LEGGI ANCHE –> Un giocatore simbolo del Barça vicino all’addio: il clamoroso retroscena

L’attaccante in questione è attualmente svincolato, in quanto il suo contratto che lo legava all’America Mineiro è scaduto e non è stato rinnovato. È una vecchia conoscenza del nostro campionato, che in passato ha giocato alla Lazio, all’Inter e alla Fiorentina e che adesso vorrebbe tornare sui terreni di gioco in un campionato che conosce bene come quello italiano.

Ecco il nome dell’attaccante

Il nome dell’attaccante in questione è Mauro Zarate, l’ex attaccante della Lazio classe 1987 che ha vestito i colori biancocelesti nelle stagioni 2008-2011 e 2012-2013.

Tuttavia il club biancoceleste non sarebbe l’unico interessato al cartellino del giocatore, dato che sulle tracce dell’attaccante argentino ci sono anche la Salernitana di Sabatini e il club argentino del Gimnasia y Esgrima La Plata, che vorrebbe riportarlo in patria.