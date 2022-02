Massimiliano Allegri, il matrimonio cancellato a un passo dal sì: clamorosa rivelazione

Negli ultimi anni abbiamo avuto modo di vedere Massimiliano Allegri protagonista del gossip italiano, complice la relazione con Ambra Angiolini… ma in pochi sanno che l’allenatore della Juventus in passato avrebbe cancellato le nozze con la prima moglie.

Come abbiamo avuto modo di spiegare anche in occasione della pubblicazione di articoli precedenti, Massimiliano Allegri nel corso degli ultimi anni è sempre stato protagonista dei media ma a seguito della sua carriera nel mondo dello sport e quindi in qualità di allenatore.

L’incontro con Ambra Angiolini, non a caso, ha fatto anche in modo che l’attenzione dei media si concentrasse maggiormente sulla vita privata dell’allenatore della Juventus e, non a caso, ecco che nel mirino del web troviamo un qualcosa che riguarda il precedente matrimonio di Allegri, dal quale è nata la figlia Valentina.

Sogno d’amore infranto per Massimiliano Allegri?

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel corso degli anni Massimiliano Allegri ha sempre manifestato un certo riserbo riguardante la sua vita privata, un qualcosa che ha sempre condiviso anche con le proprie compagne e con la moglie Gloria Patrizi.

Eppure, in pochi, forse, sanno che l’amore tra la Patrizi e l’allenatore della Juventus non è stato poi così sempre idilliaco… tanto che per diverso tempo per loro si è parlato anche di sogno infranto, a seguito della cancellazione delle nozze per la coppia.

Il mistero del matrimonio cancellato

Secondo quanto reso noto da numerosi magazine di gossip, sembrerebbe che in passato Massimiliano Allegri e Gloria Patrizi abbiano attraversato una difficile crisi nel loro rapporto, tanto da spingere l’allenatore a voler cancellare le nozze pochi giorni prima della data che è la coppia aveva scelto per il loro matrimonio.

Nonostante tutto, comunque sia, Massimiliano Allegri e Gloria Patrizi hanno poi superato le proprie divergenze e convolare il loro sogno d’amore solo alcuni anni dopo il desiderio di volersi separare anche se, nonostante tutto, il loro legame sì e poi c concluso con l’annuncio della divorzio.