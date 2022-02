Inter, pronto un sacrificio in uscita per un colpo di mercato

Si pensa già al futuro in casa Inter: i nerazzurri stanno pianificando il prossimo calciomercato, ma potrebbe essere necessario un sacrificio.

L’Inter ha condotto un calciomercato invernale attivo, con l’acquisto di Gosens dall’Atalanta ed il prestito di Caicedo dal Genoa. Tuttavia, i nerazzurri hanno anche in mente delle mosse future, come dimostra l’acquisto a parametro zero di Onana, che arriverà a Milano al termine della stagione.

Per riuscire ad essere protagonista anche in estate, però, il club potrebbe ritenere necessaria una cessione dolorosa.

Inter, un sacrificio per il mercato estivo

Non è un mistero: l’Inter ha già individuati quelli che saranno gli obiettivi di mercato in estate. A centrocampo piace molto Frattesi, mentre in attacco il sogno è Scamacca. Il duo del Sassuolo piace a diversi top club, ma l’amministratore delegato neroverde Giovanni Carnevali ha confermato che i nerazzurri siano stati i primi a muoversi per entrambi.

I due giocatori del Sassuolo non sono gli unici profili graditi da Inzaghi e dirigenza: il terzo obiettivo di mercato è Bremer del Torino. Il difensore brasiliano è freschissimo di rinnovo con i granata. Il presidente Urbano Cairo si è detto molto soddisfatto di questa operazione, ma non è da escludere che sia stato fatto per permettere al club di poter trattare la cessione con maggiore tranquillità, data la precedente scadenza nel 2023.

Per riuscire ad acquistare tutti e tre, battendo la concorrenza di diversi top club, sarebbe necessario almeno un sacrificio in uscita. Alcuni indizi portano ad un indiziato particolare.

Inter, De Vrij il prescelto?

Nei suoi anni interisti è sempre stato fondamentale con tutti e tre gli allenatori (Spalletti, Conte ed Inzaghi), ma De Vrij potrebbe essere il prescelto per una cessione.

Il difensore è in scadenza nel 2023 e, dopo essere stato molto vicino al rinnovo prima della pandemia, non si è più parlato di prolungamento con il suo agente Mino Raiola. L’Inter non vorrebbe perdere l’olandese a parametro zero e, per questo, potrebbe decidere di cederlo in anticipo, sperando di ottenere circa €25 milioni.

Inoltre, De Vrij è stato ingaggiato a parametro zero: una sua cessione, dunque, rappresenterebbe una plusvalenza totale da mettere a bilancio. A gennaio si è parlato di forti interessamenti da parte di Newcastle e Tottenham (dove ritroverebbe Antonio Conte): in estate potrebbero tornare a suonare le sirene della Premier League.