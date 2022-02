Gattuso, è tutto pronto per il suo ritorno in Serie A

By

Rino Gattuso ha lasciato la panchina del Napoli lo scorso 30 giugno. Da allora non ha più allenato ma è tutto pronto per il suo ritorno in A.

Ivan Gennaro Gattuso, detto Rino, è lontano da una panchina di calcio da ormai otto mesi. La sua ultima partita risale infatti al 23 maggio 2021, quando il suo Napoli non riuscì ad andare oltre il pareggio contro casalingo l’Hellas Verona, non riuscendo dunque a centrare la qualificazione in Champions League.

Il tecnico calabrese ha disputato con il Napoli 81 partite vincendo anche con i partenopei il suo unico trofeo da allenatore, cioè la Coppa Italia 2019/2020 in finale contro la Juventus ai rigori.

Quella napoletana resta l’ultima tappa della carriera d’allenatore di Gattuso, che aveva iniziato ad allenare nel 2013, guidando per tre gare il Sion, di cui era allenatore, giocatore e capitano e schierandosi anche in campo in due occasioni.

Dopo l’esperienza svizzera ci fu una breve parentesi al Palermo, poi quella greca all’OFI Creta, e altre esperienze italiane sulle panchine di Pisa e Milan (sia da allenatore delle giovanili che allenatore della prima squadra).

In verità Gattuso era stato anche ufficializzato come allenatore della Fiorentina per la stagione 2021/2022, ma le frizioni tra l’agente del tecnico e la società viola hanno portato ad un divorzio dopo appena 20 giorni, con la panchina affidata poi a Vincenzo Italiano.

Da quel momento Gattuso non è più stato accostato ad alcuna squadra, fino ad ora, dato che sembrerebbe esserci un club pronto a prenderlo subito.

Ritorno alle origini

La squadra che vorrebbe accoglierlo è la Salernitana del nuovo presidente Iervolino. I campani hanno agito molto sul mercato, prendendo addirittura 11 giocatori, nella speranza di agguantare una salvezza difficilissima.

L’avventura di Colantuono, attuale tecnico dei granata, sembra infatti già arrivata alla sua conclusione, dato che in 14 partite in stagione ne ha vinte solo 2 (fuori casa con Venezia ed Hellas Verona), perdendone 6 consecutive all’Arechi prima di pareggiare contro lo Spezia lunedì scorso.

Il prossimo turno vede impegnata la Salernitana nella delicatissima sfida salvezza a Genova contro i rossoblu di Blessin. Perdendo anche questa la salvezza diventerebbe veramente un’utopia per la squadra campana, e probabilmente Colantuono verrebbe salutato.

Per tentare il miracolo la panchina verrebbe affidata dunque a Rino Gattuso, che alla Salernitana è stato nei primi anni della sua carriera, nella stagione ’98-’99, prima di trasferirsi al Milan.

Un tecnico che conosce già l’ambiente di Salerno, e che la tifoseria accoglierebbe dunque a braccia aperte. Vedremo se sarà lui il giusto sostituto per la panchina granata.