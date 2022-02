Genoa, è sfida: tre big italiane mettono il mirino su un giocatore rossoblù!

Tre big di Serie A hanno messo un giocatore del Genoa nel mirino, in estate sarà sfida totale per il calciatore rossoblù: la scelta sarà veramente difficile!

Le big di Serie A studiano le opportunità di mercato in vista della sessione estiva: tre squadre in particolare hanno spostato le attenzioni in casa Genoa.

Il calciomercato invernale si è appena chiuso, ma le grandi squadre stanno già studiando la situazione in vista dell’estate. In particolare, ci sono tre top club che stanno monitorando un calciatore del Genoa: si prospetta un’asta per il talento rossoblù.

Genoa, tutti pazzi per Cambiaso: tre top club su di lui

Fino a questo punto, la stagione del Genoa ha avuto più bassi che alti. Tuttavia, ci sono anche delle note positive, soprattutto la crescita esponenziale di Andrea Cambiaso. L’esterno sinistro è stato importante sia con Ballardini che con Shevchenko, mentre con Blessin ha avuto alcune difficoltà (esordio da subentrato con cartellino rosso).

Il numero 50 rossoblù ha già attirato le attenzioni di tre top club italiani, che in estate sono pronti a sfidarsi per anticipare la concorrenza.

Le squadre interessate a Cambiaso sono Atalanta, Inter e Juve. Tuttavia, tutti e tre i club sono disposti ad affondare per lui in base allo sviluppo del loro mercato in uscita.

Chi potrebbe acquistarlo a prescindere sono i bergamaschi, che hanno perso Gosens in estate senza aver trovato subito un sostituto. Ad ora il titolare è Pezzella, che ha convinto tutti in questa sua prima metà di stagione con la maglia nerazzurra, ma verosimilmente Gasperini chiederà un’alternativa valida.

Per l’Inter, invece, dipende tutto dal futuro di Ivan Perisic. Il croato, ad ora, è più lontano che vicino al rinnovo di contratto con i nerazzurri, anche se lo spiraglio per la permanenza è ancora aperto. Se il 14 dovesse lasciare Milano, la dirigenza potrebbe valutare l’acquisto di Cambiaso come alternativa a Gosens, ma bisognerà capire, nel caso, quali sarebbero le richieste di Simone Inzaghi.

Discorso simile per la Juve, dato che i bianconeri ad ora hanno il reparto dei terzini al completo. Cuadrado è in scadenza di contratto, ma l’accordo fra il colombiano e i bianconero dovrebbe trovarsi senza troppi problemi. Tuttavia, se ci dovesse essere un’uscita, Allegri potrebbe chiedere l’acquisto di Cambiaso.

Ad ora non ci sono trattative già aperte, ma il loro apprezzamento per Cambiaso è concreto. Il Genoa, dunque, potrebbe essere protagonista di un’asta di mercato in estate.