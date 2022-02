Haaland obiettivo di tutti, finalmente sceglie da che parte stare: la decisione pesantissima di Raiola

Erling Haaland sarà uno dei calciatori più ambiti durante il prossimo mercato estivo: l’agente del centravanti norvegese, intanto, ha incontrato un top club.

Sarà un’estate rovente per Erling Haaland: il centravanti norvegese è al centro dei pensieri di tutti i top club, ma l’agente ne ha già incontrato uno.

Erling Haaland potrebbe lasciare il Borussia Dortmund in estate. Il club tedesco si aspetta una risposto sul suo futuro nel giro di un mese, ma la possibilità che decida di rinnovare il proprio contratto pare alquanto remota. I gialloneri, infatti, hanno già individuato il suo erede in Karim Adeyemi del Salisburgo (gli austriaci, però, chiedono circa €42 milioni)

Il giocatore si sente pronto per il salto di qualità definitivo e diversi top club si stanno interessando alla sua situazione. Nei mesi scorsi si è parlato di Real Madrid, ma il club spagnolo sembra essersi focalizzato maggiormente su Mbappé.

Intanto, il suo agente Mino Raiola ha incontrato un top club.

Haaland, primi contatti con un top club

Il Borussia Dortmund vorrebbe chiarezza sul futuro di Haaland entro un mese: questa situazione ha innervosito il calciatore, che ha pubblicamente dichiarato di non aver gradito di sentirsi sotto pressione quando si tratta di prendere una decisione molto delicata per il suo futuro.

Come è logico che sia, il calciatore ha molti estimatori. Ad attirare gli interessi dei top club, però, non è solo il talento cristallino del norvegese, ma anche la sua situazione contrattuale. Nell’accordo firmato con il Dortmund, infatti, figura una clausola rescissoria di €75 milioni per questa estate: una cifra che, di questi tempi, è ritenuta molto bassa per un calciatore di queste qualità. Tuttavia, Raiola chiederà delle commissioni molto elevate per chiudere l’operazione.

Su di lui ci sarebbe il Manchester City in primissima fila, squadra in cui ha giocato anche il padre. Tuttavia, il suo agente ha già incontrato un altro club.

Raiola, primo meeting per Haaland

Come anticipato, la situazione contrattuale di Haaland ha attirato diversi top club europei. Per anticipare la concorrenza, un top club ha già mosso i primi passi: il Barcellona, infatti, ha già incontrato il suo agente Mino Raiola.

Il meeting ha coinvolto il procuratore, il presidente Joan Laporta ed il dirigente Jordi Cruijff ed è andato in scena il 16 febbraio nel Principato di Monaco. Le parti hanno parlato principalmente di Haaland, ma non solo: sul tavolo ci sarebbero diversi nomi, tra cui quello di Mazraoui, terzino dell’Ajax in scadenza di contratto che piace anche al Milan.

Le trattative ufficiali devono ancora iniziare, ma il Barcellona si è già iscritto alla corsa per Erling Haaland.