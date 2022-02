Milan, top player vicino all’addio: trattativa a sorpresa con una big di Serie A!

Un top player del Milan potrebbe lasciare i rossoneri a fine stagione: su di lui c’è già l’interesse di una big di Serie A, la partenza sembra essere vicina.

Il Milan potrebbe salutare un top player al termine della stagione: su di lui c’è un forte interesse di una squadra italiana.

Si prospetta un’estate rovente per il Milan: i rossoneri potrebbero essere fra le squadre più attive del prossimo calciomercato. La dirigenza, infatti, ha già incontrato l’entourage di Sven Botman, obiettivo primario per rinforzare la difesa. Inoltre, arriverà Adli per il centrocampo per fino prestito dal Bordeaux e, probabilmente, si proverà a chiudere anche per Renato Sanches, individuato come il perfetto sostituto di Kessie. In alternativa al portoghese ci sarebbe anche la soluzione low cost, ovvero Pobega, che tornerà a Milano dopo il prestito al Torino.

Tuttavia, oltre ai movimenti in entrata, potrebbero essercene anche alcuni in uscita. Oltre al già citato Kessie, un altro top player è più vicino all’addio che alla permanenza.

Milan, addio vicino per un top player

Come anticipato, la prima partenza eccellente sarà quasi sicuramente quella di Kessie che, seguendo le orme di Donnarumma e Calhanoglu, lascerà il Milan a parametro zero. Su di lui sarebbe fortissimo l’interesse del Barcellona, ma ci sarebbero anche Inter e Juventus.

Da decifrare anche il futuro di Zlatan Ibrahimovic, anche se lo svedese sembrerebbe intenzionato a rinnovare il proprio contratto per un’ulteriore stagione.

Un altro top player, invece, sarebbe molto vicino all’addio: una big di Serie A ci sta pensando concretamente.

Milan, Romagnoli medita l’addio

Anche Romagnoli, come Kessie, è in scadenza di contratto con il Milan. La società aveva già avviato i colloqui conoscitivi con l’agente del calciatore Mino Raiola, ma al momento non risultano sviluppi positivi.

L’offerta avanzata al capitano rossonero era al ribasso e la fumata bianca sembrava vicina, ma ad ora ogni discorso è in stand-by.

Inoltre, l’eventuale arrivo di Botman chiuderebbe ulteriormente lo spazio al difensore rossonero, che ora invece sta trovando continuità a causa dell’infortunio di Kjaer.

Per questi motivi, il calciatore e Raiola si starebbero già guardando intorno alla ricerca di una possibile soluzione. Un’ipotesi che sarebbe molto gradita a Romagnoli sarebbe la Lazio: lui è cresciuto ed ha esordito in Serie A con la maglia della Roma, ma non ha mai nascosto la propria fede biancoceleste.

Dato il possibile addio a parametro zero di Luiz Felipe e la posizione non più salda di Acerbi, Sarri chiederebbe un nuovo difensore. La possibilità di avviare un’operazione a costo zero e il tifo del calciatore per la Lazio potrebbero rappresentare un vantaggio non indifferente.