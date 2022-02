Vlahovic tramonta l’amore con la super star di Don Matteo: tutta colpa della Juve

È finito l’incanto amoroso tra Vlahovic, da poco migrato alla juve, e l’attrice Mariasole Pollio. Le motivazioni sono sbalorditive… proprio come le foto condivide dall’attrice.

I riflettori del web e del gossip italiano in queste ore si concentrano sul presunto flirt tra il giocatore della Juventus e l’attrice Mariasole Pollio.

La giovane donna nel corso degli anni si è contraddistinta per talento nel campo della recitazione e anche in quello della condizione, come dimostrato dalla partecipazione della Pollio al programma di Battiti Live e il successo riscosso anche sul set Don Matteo durante la messa in onda delle ultime due edizioni della serie. Nel corso delle ultime settimane la Pollio era balzata all’attenzione dei media a seguito del gossip che la vede insieme al giocatore Vlahovic.

Dall’amore all’addio per Vlahovic

Nel corso degli anni di carriera il giocatore della Juventus, come Mariasole Pollio, è sempre stato molto attento a proteggere la propria privacy dal mondo del gossip e della sua vita, infatti, si conosce davvero ben poco.

Solo poche settimane fa a far discutere è stata la possibile frequentazione tra il calciatore e l’attrice, ma poco dopo la diffusione del gossip in questione a far discutere troviamo lo scoop sul loro addio.

I motivi della rottura con Mariasole

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel mirino dell’attenzione del web troviamo la fine della presunta relazione nata tra Vlahovic e Mariasole Pollio, anche se i due non avevano mai confermato il flirt.

A rompere il silenzio in tal senso è stato il magazine diretto da Alfonso Signorini, Chi, il quale ha rivelato i motivi che avrebbero spinto il calciatore e la star di Don Matteo a porre fine alla loro conoscenza. Al centro della crisi tra la Pollio e Vlahovic ci sarebbe proprio la Juve, nel servizio pubblicato dal magazine è possibile leggere: “Ha deciso di concentrarsi sul campionato e sulla nuova squadra“.

Nel frattempo, la giovane Pollio continua a sbalordire i fan con la sua sconvolgere bellezza messa in risalto dagli scatti condivisi sui social… concentrandosi così, come il suo presunto ex, sulla carriera a tutto spiano.