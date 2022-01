Perisic, l’arrivo di Gosens libera il croato: sgarbo all’Inter?

L’arrivo ufficiale di Robin Gosens alla corte nerazzurra, svincola Perisic dal suo rinnovo di contratto. Il croato rimarrà in Serie A?

L’Inter ha ufficializzato, nella giornata di ieri, l’arrivo di Robin Gosens acquistato dall’Atalanta per circa 25 milioni di euro, bonus compresi.

L’esterno tedesco, dopo il ritorno che lo tiene fuori ormai da qualche mese, andrà ad occupare la fascia sinistra che nell’Inter è di competenza di Ivan Perisic.

Il croato sta vivendo probabilmente la sua migliore stagione da quando è all’Inter, interpretando in maniera sontuosa un ruolo che ha iniziato a ricoprire dalla scorsa stagione grazie ad Antonio Conte, che lo ha trasformato in uno dei migliori esterni a tutta fascia del panorama italiano.

Con l’arrivo di Gosens per l’ex Bayern la concorrenza aumenterà e le trattative che sono andate avanti fino ad ora per il rinnovo del suo contratto potrebbero trovare uno stop definitivo.

Su di lui si sta muovendo un altro club di Serie A che farebbe volentieri utilizzo della sua esperienza internazionale, facendo anche uno sgarbo all’Inter.

LEGGI ANCHE -> Juventus scatenata: dopo Vlahovic arriva anche un TOP a sinistra!

Si pareggiano i conti? Ecco il retroscena

Sono insistenti infatti le voci di un interesse da parte del Milan su Ivan Perisic. Il giocatore croato conosce già l’allenatore rossonero Stefano Pioli, avendolo avuto durante la sua esperienza in nerazzurro.

I due hanno condiviso 25 partite, che il croato ha bagnato con 7 gol e 6 assist, bottino niente male e motivo per cui il tecnico riabbraccerebbe volentieri il giocatore.

Questo andrebbe anche a pareggiare i conti dopo lo sgarbo che i nerazzurri hanno riservato ai cugini lo scorso anno, prendendo a zero Calhanoglu, che si sta rivelando una pedina fondamentale del gioco di Inzaghi.

Arrivato nel 2015 dal Wolfsburg per circa 19 milioni di euro, in maglia Inter il croato ha collezionato 233 partite, condite da 49 gol e oltre 40 assist, vincendo lo scudetto dello scorso anno e la supercoppa del 12 di gennaio.

In mezzo anche una breve parentesi al Bayern Monaco nella stagione 2019/20, giusto in tempo per vincere il triplete con i bavaresi, giocando 35 partite e segnando 8 gol in Germania.

LEGGI ANCHE -> Borussia Dortmund, Haaland pronto all’addio: scelto il sostituto

Per lui si tratterebbe anche di un ritorno al passato, dato che andrebbe a ricoprire in campo la posizione che ha sempre prediletto in carriera, e cioè quella di esterno alto a sinistra in un 4-2-3-1, che ha occupato già nell’Inter, proprio sotto Pioli, ritrovando inoltre anche il compagno di nazionale Ante Rebic.

Insomma, a Milano Perisic non dovrebbe neanche trasferirsi, solo cambiare spogliatoio in quel di San Siro. Una scelta comoda, che forse però scontenterebbe i suoi attuali tifosi. Vedremo come andrà a finire.