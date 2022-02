Inter, ultime ore caldissime: dietro le quinte, pronto il Barcellona!

La squadra blaugrana sembra decisa a puntare forte sul pilastro nerazzurro per la prossima sessione di mercato e la dirigenza sta pensando a come trattenerlo.

In casa Inter queste ultime sono ore caldissime. Sul piatto ci sono i rinnovi di giocatori del calibro di Brozovic e Perisic, il cui contratto scadrà il prossimo giugno.

Dopo aver risolto il problema dei croati nerazzurri, si passerà ai giocatori in scadenza il prossimo anno, cioè giugno 2023. Tra questi, i nomi più caldi sono certamente quelli dei due baluardi difensivi Stefan De Vrij e Milan Skriniar.

Nonostante le incertezze dell’ultimo periodo del difensore olandese, negli anni i due hanno costruito un muro incredibile, sia nella difesa a 3 che in quella a 4, che ha fatto le fortune della squadra di Spalletti prima, di Conte poi, di Inzaghi ora.

Se per De Vrij l’opzione rinnovo sembra un po’ più lontana, dato che Marotta è intenzionato a fondarsi su Bremer, che sta vivendo una stagione formidabile in quel di Torino, per Skriniar invece si vuole andare dritti al sodo, puntando ad un rinnovo che possa far dormire sonni tranquilli ai tifosi nerazzurri.

A far venire gli incubi infatti ai tifosi della beneamata ci pensano le voci insistenti che filtrano dalla Spagna, che vogliono un Barcellona pronto a fiondarsi sul centrale slovacco, in modo da farne l’erede di Gerard Piqué.

Offerta monstre per lui

Il classe 95 è cresciuto nello Zilina ed è stato portato in Italia dalla Sampdoria, dalla quale l’Inter lo ha prelevato per la cifra di circa 34 milioni di euro, inserendo anche Caprari come contropartita (valutato 15 milioni).

Le 198 presenze e 11 gol, ma soprattutto le incredibili prestazioni, lo hanno reso uno dei centrali difensivi più forti nel panorama mondiale, e non è una sorpresa che club del calibro del Barcellona siano interessate al giocatore, nonostante il suo valore sia almeno raddoppiato negli anni.

D’altronde Piqué è arrivato all’alba dei 35 anni, e dopo 594 partite e 52 gol è quasi arrivato per lui il momento di smettere e per Milan Skriniar sarebbe certamente un onore prendere l’eredità di un difensore centrale che col Barcellona ha riscritto la storia recente del calcio europeo.

Lo slovacco ha sempre dimostrato un certo attaccamento alla maglia nerazzurra, ma occasioni così capitano raramente, e non sarà facile per il calciatore rifiutare la maglia blaugrana. Vedremo se Marotta e Ausilio riusciranno a resistere alle avance dei catalani, o se Skriniar preferirà continuare a scrivere la storia che sta già scrivendo in maglia nerazzurra.