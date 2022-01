Eleonora Boi, chi è: la profonda amicizia con il calciatore Davide Astori

Riflettori puntati su Eleonora Boi, giornalista e conduttrice sportiva che ha conquistato anche il panorama del gossip italiano grazie alla relazione con il giocatore di basket Danilo Gallinari.

La giornalista, nota anche nel campo dei social media, ha avuto modo mi presentassi al mondo della televisione italiana diversi anni fa grazie alla partecipazione al concorso di Miss Italia. Successivamente la Boi ha concentrato tutta la sua attenzione sulla carriera e l’informazione sportiva, qui dove è diventata una delle conduttrici di maggior successo grazie all’impegno messo in atto per la redazione di Sport Mediaset.

Da diverso tempo a questa parte la conduttrice è felicemente fidanzata con il giocatore Danilo Gallinari, una bellissima storia d’amore che gli ha permesso di essere anche una delle protagoniste più discusse del mondo del gossip.

Chi è Eleonora Boi?

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, l’attenzione dei media oggi si concentra su Eleonora Boi, nonché una delle giornaliste sportive più famose nel mondo della televisione italiana.

Eleonora Boi, classe 1986, dopo il concorso a Miss Italia ha concentrato tutta la sua attenzione anche sugli studi conseguendo la laurea in Scienze Politiche a Cagliari, per poi seguire il percorso giornalistico iscrivendosi all’albo dei giornalisti della Sardegna.

la carriera nel campo dell’informazione per lei comincerà nel 2013 dopo il trasferimento a Milano per la redazione di Speciale Calciomercato e successivamente come inviata del programma Quelli che il calcio. nel 2014 arriverà a Sport Mediaset dove condurrà il programma dedicato al post serata della Champions League, inoltre, importante per lei è stata anche la partecipazione al programma di Tiki Taka in qualità di opinionista.

L’amicizia con Davide Astori

A colpire i fan di Eleonora Boi e stato un racconto che la giornalista ha fatto della profonda amicizia e che per molto tempo ha coltivato con il compianto Davide Astori, capitano della Fiorentina tragicamente scomparso pochi anni fa.

Davide Astori, compagno di Francesca Signoretti, sarebbe stato l’unico a credere nelle doti della giornalista e a sostenerla durante il percorso fatto per avviare la sua carriera nel mondo del giornalismo italiano. Durante la messa in onda di Tiki Taka ricordando Astori ha dichiarato: “Eravamo amici, quando io ancora non ero la giornalista di oggi, e lui mi ha sempre incoraggiata in un momento in cui volevo mollare, ascoltava una mia rubrica in radio. Era sempre ottimista e sorridente”.

Infine, da alcuni anni a questa parte, Eleonora Boi ha incrociato nel suo cammino i giocatori di basket Danilo Gallinari e dal 2019 vivono un’intensa relazione d’amore.