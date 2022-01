Arriva lo scambio tra Inter e Lazio, mossa a sorpresa sconvolge i piani

By

Inter e Lazio stanno per venirsi incontro nel risolvere i rispettivi problemi sul mercato. È pronto uno scambio clamoroso tra le due squadre!

Siamo alle battute conclusive della sessione di mercato invernale, e in Serie A sta per concretizzarsi uno scambio tra due top club. Chi riguarda?

Inter e Lazio stanno infatti per completare un’operazione che andrebbe a sistemare i problemi dei rispettivi allenatori, che cercano rinforzi in questi ultimi giorni.

È ormai noto sin da inizio anno che il rapporto tra Luis Alberto e Maurizio Sarri non è idilliaco. Lo spagnolo è partito molte volte dalla panchina, lasciando il suo posto a Basic, che ha caratteristiche più vicine a quelle che cerca l’allenatore ex Chelsea.

In quella posizione di campo, l’allenatore toscano stravede per un giocatore in forza all’Inter. Si tratta dell’uruguagio Matias Vecino, che con Sarri ha condiviso una stagione quando erano entrambi all’Empoli.

Il centrocampista non rientra nei piani di Simone Inzaghi, dato che è partito dal 1′ solo una volta in questo campionato, alla giornata 4 contro il Bologna, occasione nella quale ha anche trovato il suo unico gol stagionale.

La carta per arrivare al Mate

È noto anche che l’Inter è alla ricerca di un sostituto di Ivan Perisic, che sulla fascia sinistra sta facendo gli straordinari, giocando praticamente sempre e mantenendo un livello altissimo sia offensivamente che difensivamente.

Si sono fatti i nomi più disparati per sostituire il croato, da Kostic (obiettivo della stessa Lazio) a Digne, da Bensebaini ad Angeliño nelle ultime ore, ma la Lazio potrebbe avere proprio il jolly che serve ad Inzaghi per completare la rosa. Si tratta dell’esterno destro Manuel Lazzari.

Arrivato proprio sotto Inzaghi nel 2019 per 15 milioni, l’ex esterno della SPAL è stato un titolare inamovibile dello scacchiere dell’attuale allenatore nerazzurro, con il quale ha giocato 78 partite (di cui 71 da titolare) segnando 3 gol e fornendo ben 10 assist, vincendo insieme anche la supercoppa del 2019/20.

L’attuale situazione con Sarri è ben diversa, dato che che l’allenatore ex Napoli l’ha utilizzato in sole 6 occasioni da titolare in Serie A, preferendo a lui il suo fedelissimo Hysaj e il montenegrino Adam Marusic, entrambi adattabili su tutte e due le fasce.

Evidentemente Lazzari ha anche pagato l’adattamento ad un nuovo modulo, visto che le sue caratteristiche si sposano certamente meglio a quelle dell’esterno a tutta fascia della difesa a 3, rispetto che a quelle del terzino destro in uno schieramento a 4.

L’Inter potrebbe sfruttare la capacità di Darmian di adattarsi a giocare sulla fascia sinistra, prendendo quindi il 28enne vicentino come comprimario della fascia destra assieme all’olandese Dumfries.

Vedremo se le due squadre troveranno l’accordo per lo scambio dei cartellini dei due giocatori, coprendo finalmente i vuoti nella rosa.