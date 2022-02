Chiara Nasti, influencer e imprenditrice: quanto guadagna a ogni post la signora Zaccagni

Chiara Nasti, felicemente fidanzata con Mattia Zaccagni, è una delle influencer più chiacchierate di sempre… con guadagni da capogiro: ecco quanto viene pagata a ogni post.

Nel corso degli anni abbiamo avuto modo di vedere come Chiara Nasti si sia fatta spazio nel mondo del web in qualità di influencer, seguita da migliaia di follower, diventando così uno dei volti noti della moda italiana e non solo… dato che la giovane donna, a oggi, è anche tra le imprenditrici che si è dedicata alla creazione di un brand riscotendo un notevole successo.

La carriera di Chiara Nasti è cominciata quando era poco più di un’adolescente, conquistando così i primi brand che hanno deciso di vestire in lei permettendole così di mettersi in gioco e diventare una delle testimonial più richieste In Italia. Quanto detto le ha permesso di riscuotere ingenti guadagni, motivo per cui una delle domande che fanno e follower della signora Zaccagni si pongono è la seguente: quanto guadagna l’influencer ogni qualvolta in cui pubblica un post nella sua pagina Instagram?

I mille volti di Chiara Nasti

In questi anni abbiamo avuto modo di veder crescere notevolmente Chiara Nasti in campo social e anche imprenditoriale, l’influencer ha da poco pubblicato un libro campioni di incassi dal titolo Diario di una fashion blogger, ma è tutto per lei non finisce qui.

Chiara Nasti, da molti anni a questa parte ha anche dato via al brand di moda dal nome Plume, per il quale ha allestito uno shop fisico e un altro online che ha oggi continuerebbe a gestire al fianco della sorella Angela.

Quando guadagna a post Chiara Nasti?

L’attività imprenditoriale di Chiara Nasti fa da scenario anche alla carriera da influencer per il web. Qui l’imprenditrice e social star campana ha allacciato numerose collaborazioni con varie aziende italiane che, attraverso la pagina della Nasti sponsorizzano i loro prodotti.

Un’attività redditizia che secondo Milionarweb, sembrerebbe che Chiara Nasti riuscirebbe ad incassare circa 3.000 euro ogni post che viene condiviso nella sua pagina Instagram e che contiene al suo interno una sponsorizzata, costo di pubblicazione che potrebbe varie pubblicazioni che è l’influencer fa appunto nel suo profilo ufficiale che oggi conta quasi due milioni di follower.