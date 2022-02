Milan, un top club si sfila dalla corsa per Kessie

La questione dell’addio di Kessie al Milan è sempre viva: tanti club sono interessati a lui, ma uno pare intenzionato a mollare la corsa.

Kessie ed il Milan sono vicini all’addio al termine della stagione. Tanti i top club interessati alla vicenda, ma uno avrebbe deciso di ritirarsi dalla corsa.

Più passano i giorni e più pare ovvio che Kessie ed il Milan si diranno addio al termine della stagione. Il centrocampista ivoriano, che nel derby di sabato è stato fra i peggiori in campo, pare intenzionato a non voler riaprire le trattative per il prolungamento del contratto.

L’ex Atalanta, dunque, lascerà molto probabilmente la squadra di Pioli a parametro zero, come successo per Donnarumma e Calhanoglu.

Sono diversi i top club interessati a lui, ma uno in particolare sembra intenzionato ad abbandonare la corsa.

Milan, Kessie via a zero

Nel giro di un anno, sta per ripetersi quanto accaduto con Donnarumma e Calhanoglu: il Milan sta per perdere uno dei giocatori più importanti della rosa di Pioli. Kessie, infatti, non è intenzionato ad accettare l’offerta di rinnovo: la dirigenza non può permettersi di superare i paletti imposti dalla proprietà e non ci sarà nessun rilancio per cercare di convincere l’ivoriano.

Durante il mercato di gennaio, la società ha anche tentato di anticipare la mossa per il sostituto del 79 rossonero, ma il Lille non ha voluto cedere Renato Sanches durante le ultime ore di mercato. Tutto lascia intendere che in estate ci sarà un rilancio per cercare di regalare a Pioli un centrocampista di livello.

Intanto, Kessie è diventato uno dei futuri parametri zero più interessanti del panorama europeo: alcuni top club si stanno interessando, ma uno pare abbia già deciso di sfilarsi dalla corsa.

Un top club si defila

Kessie, dunque, diventerà uno dei parametri zero più contesi del prossimo mercato estivo. Su di lui ci sarebbero già alcuni top club esteri, ma anche italiani.

Una squadra in particolare, però, sembra abbia deciso di sfilarsi dalla corsa. Il Barcellona, che da molti era dato come il club più interessato e più vicino a Kessie, si sarebbe rifiutato di proseguire le trattative a causa delle richieste elevate degli agenti del calciatore.

Inoltre, i blaugrana puntano molto sui giovani presenti in rosa nel ruolo di Kessie: Pedri, Nico Gonzalez e Gavi sono ritenuti il futuro del Barça.

In Italia si parla di Inter e Juve interessate al calciatore: fra marzo ed aprile è probabile che ci sarà maggior chiarezza sulla vicenda.