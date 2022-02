Mario Balotelli e Fanny, perché è finita? La verità che nessuno si aspettava

Una delle storie d’amore più belle nate nel mondo del calcio senza ombra di dubbio è quella vissuta da Mario Balotelli e la sua ex fidanzata Fanny… ma quali sono i reali motivi che hanno spinto la modella il calciatore a dirsi definitivamente addio?

L’incontro tra Mario Balotelli e Fanny, la modella francese che ha preso parte anche all’Isola dei Famosi alcuni anni fa. Un amore chiacchierato dai magazine internazionali, durato poco più di due anni e che continua ad animare i magazine di gossip italiano.

La coppia, successivamente, ha poi deciso di lasciarsi a un passo dal matrimonio… con lo stupore dei fan, soprattutto dopo le dichiarazioni che la modella ha rilasciato al magazine Booska-p.

Mario Balotelli e Fanny, i motivi dell’addio

Mario Balotelli e l’ex fidanzata Fanny per diverso tempo hanno fatto discutere magazine di gossip in trepidante attesa di veder il cacciatore e la modella convolare a nozze, così come i due avevano annunciato poco prima della crisi vissuta che li ha condotti al round finale del loro grande amore.

Al magazine Booska-p Fanny ha rivelato quali sarebbero stati i reali motivi che ha spinto la coppia a lasciarsi definitivamente è stata proprio la stessa modella e in tal senso ha dichiarato: “Io e Mario abbiamo avuto una relazione di due anni e penso che quando c’è l’amore c’è l’amore. Anche se una persona è attratta dalla fama o dalla bella vita che questo ambiente offre, un po’ d’amore di fondo dev’esserci perché altrimenti non si potrebbe reggere la pressione”. Infine: “Perché ci siamo lasciati? Lui ha un carattere molto forte. Ma anche io sono una donna dal carattere forte. Così quando due persone simili si incontrano, è chiaro che nascono dei problemi. Non è stato facile. E’ sottoposto a continue pressioni e questo ovviamente influisce molto sul suo carattere. Io ho cercato di sostenerlo, di stargli vicino nelle difficoltà, ma poi le cose sono ugualmente andate come sono andate”.

La nuova vita di Fanny Neguesha

Durante il suo percorso di vita Mario Balotelli importante e famoso nella vita di Fanny Neguesha è balzata all’attenzione dei media anche per il flirt ha avuto con il pilota Lewis Hamilton e il cantante Drake.

Nel 2017 ha trovato il grande amore della sua vita in Mario Lemina, insieme al quale è diventata mamma per ben due volte dei figli Isaiah-King e di Indiah Elisa Liliana.