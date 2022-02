Inter, occhi puntati su Bastoni: il giocatore corteggiato dalla concorrenza

Alessandro Bastoni è uno dei giocatori che più è migliorato in questa stagione con Inzaghi: le sue prestazioni hanno attirato le attenzioni di un top club.

L’Inter dovrà cercare in tutti i modi di respingere le attenzioni di una delle squadre più forti del mondo per il suo talento difensivo. Bastoni ha ancora molti margini di miglioramento ma l’offerta messa sul piatto per lui è di quelle irrinunciabili.

Tra i giocatori che più si stanno mettendo in mostra nell’Inter di Inzaghi di questa stagione c’è sicuramente Alessandro Bastoni. Il difensore nerazzurro classe ’99 già dalla scorsa stagione si è preso il posto da titolare come braccetto di sinistra e non lo ha più lasciato.

Nel gioco proposto da Simone Inzaghi, Bastoni ha anche una grande importanza nella fase offensiva dell’Inter: i suoi inserimenti e le sue combinazioni sulla fascia sinistra con Perisic hanno fatto la differenza in molte partite di questa stagione. L’infortunio alla caviglia subito contro la Roma in Coppa Italia lo terrà fuori ancora per poco tempo, e Bastoni è già pronto per riprendersi il posto da titolare.

Tutti i top club europei hanno chiesto informazioni su di lui, ma uno in particolare si è fatto sotto negli ultimi giorni. Marotta e Ausilio sono avvisati: ecco i dettagli dell’offerta.

Bastoni, il prototipo del difensore moderno

Le caratteristiche tecniche e fisiche di Bastoni lo rendono un difensore quasi unico nel panorama europeo. Il grande piede sinistro che possiede gli consente di essere decisivo in fase d’impostazione, ma allo stesso tempo riesce a farsi valere anche in fase di marcatura. I soli 22 anni fanno presagire un grande futuro, tanto che uno dei più grandi allenatori del mondo lo vuole con sé già dalla prossima stagione.

Non è un mistero che il Chelsea sia alla ricerca di difensori centrali per le prossime stagioni. Christensen e Rudiger lasceranno con tutta probabilità a fine stagione i Blues, e per questo motivo Bastoni potrebbe rappresentare un giocatore ideale nel 3-4-2-1 di Tuchel. L’allenatore tedesco vuole prenderlo e metterlo al centro del progetto, per questo motivo la dirigenza londinese sarebbe pronta a offrire un cifra superiore ai 60 milioni di euro. Marotta e Ausilio vorrebbero blindarlo a tutti i costi, ma di fronte a offerte simili è difficile dire di no. La situazione è in evoluzione e i discorsi verranno ripresi al termine della stagione.

Dopo Lukaku, il Chelsea potrebbe scippare all’Inter un altro dei suoi migliori giocatori al termine della stagione. I nerazzurri hanno però il coltello dalla parte del manico e lasceranno partire Bastoni solo per cifre davvero irrinunciabili.