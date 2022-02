Inter offerta turca scombussola i piani, giocatore pronto a partire!

I tifosi dell’Inter tremano: un’inaspettata e clamorosa offerta turca tenta fortemente una delle pedine più importanti della squadra.

In Turchia infatti i giochi sono ancora aperti e tutto può ancora succedere. L’Inter si prepara ad una vera e propria rivoluzione a centrocampo: dopo il trasferimento in prestito alla Samp di Sensi, un altro centrocampista è pronto a lasciare i nerazzurri.

Dopo la cessione in prestito di Stefano Sensi alla Sampdoria, un altro giocatore sarebbe pronto a fare le valigie. Il Fenerbahçe sta cercando un centrocampista per rinforzare la mediana ed in Turchia il calciomercato chiude l’8 di febbraio.

Il centrocampista, in questa prima parte di stagione, è stato utilizzato poco da Simone Inzaghi, che non sembrerebbe volerlo tenere a Milano. Si tratta di Roberto Gagliardini, ex Atalanta, che non sta trovando molto spazio nella formazione nerazzurra. La possibilità di trasferirsi in una squadra che gli permette di trovare maggiore continuità potrebbe rappresentare una tentazione per l’italiano.

La trattativa è momentaneamente ferma. I nerazzurri sarebbero pronti a dare il via libera alla cessione, solo se non dovesse partire per Firenze un altro centrocampista, Vecino. Il Fenerbahce in casi di no cercherebbe un rinforzo in Inghilterra, i nomi sono: Mohamed Elneny (Arsenal), Jean-Philippe Gbamin (Everton) e Nampalys Mendy (Leicester).

Gagliardini è sotto contratto fino a giugno 2023 con un ingaggio da 1,5 milioni di euro netti all’anno. Il tecnico dell’Inter, dopo la squalifica di Barella negli ottavi di Champions League, per quel ruolo ha tre possibilità: Vidal, Vecino e l’italiano classe 1994. Può partire solo uno tra l’uruguagio e l’azzurro.

Non solo Frattesi

Se Inter e Fenerbahçe dovessero trovare l’accordo per liberare Gagliardini, i nerazzurri dovrebbero intervenire di corsa sul mercato per sostituire il giocatore. Ci sono due nomi possibili. I nomi sul tavolo sono quelli di Frattesi del Sassuolo e Thorsby della Sampdoria.

Il norvegese ha il contratto in scadenza nel 2023 possibile che i blucerchiati non lo lascino partire a gennaio a meno di offerte irrinunciabili, il suo cartellino ha un costo che si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Su di lui ci sono vari club, tra cui Atalanta, Cska di Mosca e l’Augsburg. Difficilmente che in queste ultime ore di calciomercato la beneamata possa fare un’offerta per il cartellino, se Marotta dovesse puntare su di lui la via più percorribile sarebbe un prestito.

Per Frattesi la trattativa è aperta da giorni. Il giocatore vuole i nerazzurri e le prossime ore serviranno a capire se affondare subito il colpo (il Sassuolo chiede 20 milioni di euro) o se è meglio aspettare, la società meneghina lo ha già bloccato per questa estate.