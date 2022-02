Lady Martinez a spasso con l’amico a quattro zampe: di che razza è il suo cane?

I riflettori del web in queste ore sono centrati su Lautaro Martinez e in particolar modo sulla moglie Agustina Gandolfo. La coppia recentemente è stata avvistata insieme al loro amico a quattro zampe, ma avete notato di che razza di tratti?

Nel corso degli ultimi mesi abbiamo avuto modo di vedere nel mirino dell’attenzione del web Agustina Gandolfo, sentimentalmente legata a Lautaro Martinez dell’Inter. L’influencer recentemente ha avuto modo di parlare del rapporto con Wanda Nara, conosciuta dopo il suo arrivo in Italia, insieme ad altre notizie che la riguardano.

A ogni modo, nel mirino dell’attenzione del web in queste ultime ore troviamo Agustina Gandolfo, la sua famiglia e il piccolo cucciolo a quattro zampe che da tempo ne fa parte.

Agustina Gandolfo, conquista la scena

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, in questi ultimi mesi Agustina Gandolfo è stata una delle signore del calcio tra le più chiacchierate anche nel panorama della cronaca rosa italiana. A far discutere i media è stato sì il rapporto di amicizia con Wanda Nara, ma anche l’attacco che la donna ha rivolto verso e ristoranti italiani accusandoli di sessismo il momento in cui a lei è stato fornito un menu senza i costi dei piatti, differentemente da quanto successo con Martinez, dando per scontato che fosse lui a dover pagare necessariamente la cena per entrambi.

In queste ultime ore l’attenzione del web si concentra su una foto che recentemente la Gandolfo ha condiviso nella sua pagina Instagram e che in men che non si dica ha conquistato la scena.

Di che razza è il bellissimo cagnolino di Lady Martinez

Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel mirino dell’attenzione del web in queste ore troviamo una bellissima foto che mostra Agustina Gandolfo e Lautaro Martinez in giro per la città insieme alla loro bellissima bambina e la cucciola che da molti anni un membro aggiunto della loro famiglia.

Stiamo parlando di un bellissimo carlino, un cane quindi uguale a quello mostrato negli anni anche da Chiara e Valentina Ferragni, insieme a tanti altri vip, e che la coppia ha chiamato Alma. Una cucciola dolcissima che insieme alla Gandolfo è diventata una vera e propria social star amatissima dal popolo delle web.