Inter, già scelto il sostituto: il nuovo titolare arriva dalla Serie A

I gravi errori di Onana in Coppa D’Africa hanno costretto l’Inter a guardarsi intorno: ecco il nuovo titolare, tifosi in fibrillazione sul web!

Nonostante i nerazzurri abbiano già chiuso la trattativa per portare Andre Onana all’Inter dalla prossima stagione, Marotta e Ausilio sono alla ricerca di un portiere titolare di sicuro affidamento. L’obiettivo numero uno è diventato un giocatore di un club insospettabile: qui i dettagli.

La notizia delle ultime ore è che Beppe Marotta e Piero Ausilio si stanno muovendo sul mercato per cercare un portiere di sicuro affidamento per le prossime stagioni. Infatti l’errore decisivo commesso da Handanovic sul secondo gol di Giroud non solo ha fatto perdere la partita ai nerazzurri, ma ha anche riaperto il campionato.

In questo momento sia Milan che Napoli si trovano a un solo punto dalla squadra di Inzaghi, che ha una partita da recuperare ma che con una vittoria avrebbe quasi chiuso i giochi a febbraio. Invece adesso, con ancora quattordici giornate dalla fine, i nerazzurri sentono il fiato sul collo degli avversari. L’acquisto di Onana a parametro zero per la prossima stagione è un investimento per il futuro, ma i ripetuti errori commessi nell’ultima Coppa D’Africa con il suo Camerun non hanno lasciato indifferenti né la dirigenza né i tifosi.

Il contratto di Handanovic termina alla fine di questa stagione e la sua permanenza all’Inter è sempre più in dubbio. Marotta e Ausilio starebbero provando a bloccare già da ora un portiere di sicuro affidamento per le prossime stagioni: ecco di chi si tratta.

Esperienza e rendimento, il nuovo portiere dell’Inter arriva dalla Serie A

Nonostante la stima che tutto il club ha nei confronti di Handanovic per quello fatto all’Inter, la dirigenza vorrebbe prendere al volo una ghiotta occasione dal mercato. Infatti un portiere di Serie A è in scadenza di contratto con il suo club e arriverebbe all’Inter a parametro zero.

Si tratta di David Ospina, il portiere attualmente titolare del Napoli. Arrivato all’età di 34 anni, De Laurentiis non sarebbe intenzionato a rinnovargli il contratto nonostante le ottime prestazioni in questa stagione. Il presidente del Napoli vorrebbe dare fiducia a Meret e promuoverlo come portiere titolare. Ospina a questo punto diventerebbe un grande obiettivo per molte squadre italiane ed europee, con l’Inter in prima fila per accaparrarselo. Il portiere colombiano accetterebbe di buon grado l’offerta nerazzurra, per provare a vincere gli ultimi trofei della carriera da protagonista.

L’Inter gli garantirebbe la titolarità per un paio d’anni, periodo in cui Ospina svolgerebbe con Onana lo stesso ruolo ricoperto fino a ora al Napoli con Meret.