Fabio Bazzani, ricordate la moglie Alessia Merz? Ecco come è cambiata oggi

Fabio Bazzani e Alessia Merz… una delle coppie più amate del gossip e che oggi torna a fare discutere la cronaca rosa. Avete mai notato come è cambiata negli anni la donna e moglie dell’ex calciatore?

Negli anni 90’ e 2000 Alessia Merz è stata annoverata come una delle donne più belle nel mondo dello spettacolo, conquistando un ruolo di assoluta protagonista prima durante la messa in onda di Non è la Rai, scelta da Gianni Boncompagni, e successivamente impegnata in vari progetti lavorativi.

Con l’arrivo del grande amore della sua vita, ovvero l’ex calciatore Fabio Bazzani, Alessia Merz decide di dedicare tutta sé stessa alla cura dei propri figli che rappresentano il successo più grande riscosso dalla showgirl lontano dalle telecamere.

In particolar modo, a tenere banco nel mondo del web oggi troviamo la trasformazione messa in atto da Alessia Merz in questi anni… e che in queste ore fa discutere gli utenti dei social.

La trasformazione di Alessia Merz

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel mirino dell’attenzione del web in queste ore troviamo proprio Alessia Merz.

Nonostante la lontananza dai riflettori, calibrando per bene le partecipazioni a programmi televisivi, la moglie di Fabio Bazzani continua ad essere annoverata tra le donne più belle del mondo dello spettacolo, come se il tempo per l’ex di Non è la Rai e del programma televisivo di Meteore non sia mai passato davvero.

La vita di Alessia Merz e Fabio Bazzani oggi

La showgirl e opinionista televisiva, fin dall’arrivo del primo figlio ha preso la decisione di staccarsi un po’ dalla carriera televisiva, come la stessa Merz ha rivelato in occasione di una passata intervista: “Ho scelto di staccarmi lentamente dal mondo dello spettacolo quando ho sentito che era arrivata l’ora di metter su la cosiddetta famiglia del Mulino Bianco. Era il mio sogno, dopo tanti anni di lavoro”.

Durante una lunga chiacchierata a Vieni da me, ospite di Caterina Balivo, Alessia Merz, parlando dei suoi figli, invece, ha rivelato: “Adesso Niccolò e Martina sono cresciuti, ma quando hai due bimbi piccoli da accudire, se te ne vuoi occupare, ti rimane ben poco tempo”.