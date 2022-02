Napoli, pronto un investimento per accontentare Spalletti ed i tifosi sognano!

Il Napoli sta pianificando il futuro: la dirigenza medita un investimento sul mercato per accontentare Luciano Spalletti.

Il Napoli vuole costruire un progetto vincente con Spalletti al centro: l’allenatore potrebbe ricevere un regalo importante dalla dirigenza.

Il Napoli, grazie a Spalletti, sta lottando concretamente per vincere lo scudetto quest’anno. L’allenatore, arrivato in estate, ha dato entusiasmo alla piazza e sta facendo esprimere al meglio la squadra: il prossimo scontro diretto con l’Inter dirà tanto sulle ambizioni degli azzurri.

Inoltre, la dirigenza starebbe già pensando a come intervenire sul mercato estivo, a causa di alcuni nodi importanti da risolvere come la ricerca dell’erede di Insigne. Oltre alla necessità di un nuovo esterno offensivo, però, ci sono altri punti su cui intervenire.

Napoli, un investimento in arrivo

Durante la sessione invernale, il Napoli ha aggiunto un tassello importante e necessario come Tuanzebe, arrivato dall’Aston Villa tramite il Manchester United per sostituire il partente Manolas. Inoltre, gli azzurri hanno allacciato i contatti con il Getafe per Olivera, esterno mancino di difesa che potrebbe essere l’erede di Ghoulam. Da parte del club spagnolo piovono smentite riguardanti un preaccordo già raggiunto, ma la pista pare comunque molto calda.

Il Napoli, comunque, non si limiterà ad acquistare un terzino sinistro e un esterno offensivo: la dirigenza, infatti, starebbe valutando di effettuare un investimento importante che renderebbe particolarmente felice Luciano Spalletti.

Napoli, un diritto di riscatto da esercitare

La dirigenza azzurra e lo staff tecnico sono convinti: Andre Zambo Anguissa sarà riscattato dal Fulham. Il centrocampista, tornato recentemente in Italia dopo la Coppa d’Africa, è un intoccabile per Spalletti, che raramente rinuncia a lui.

Anguissa è arrivato in estate verso la fine del calciomercato anche a causa dell’infortunio di Demme: inizialmente accolto come una soluzione temporanea, si è guadagnato il posto e ha scalato le gerarchie grazie a prestazioni sempre convincenti.

Il Napoli ha chiuso l’operazione sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto: l’intenzione è quella di rendere definitivo il trasferimento al termine della stagione.

La dirigenza, infatti, avrebbe già avviato la trattativa con il club inglese. In estate era stato predefinito un diritto di riscatto per €15 milioni, ma l’obiettivo è quello di ottenere uno sconto. Nel caso in cui il Fulham decidesse di non accettare tale richiesta, il Napoli sarebbe comunque disposto a versare il costo pattuito al momento dell’acquisto.

La volontà è chiara e reciproca: Anguissa è destinato a diventare un giocatore del Napoli a titolo definitivo.