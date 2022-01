Daniel Osvaldo, è addio con la figlia di Maradona: l’ombra del tradimento

Momento difficile nella vita dell’ex calciatore Daniel Osvaldo, la storia d’amore con Giannina Maradona è finta e sull’ex coppia si aggrava l’ombra del tradimento.

Sono trascorsi alcuni anni dal momento in cui Daniel Osvaldo ha lasciato l’Italia per trasferire stabilmente la sua vita in Argentina, sua nazione di origine e dove sembrava aver trovato la felicità tra le braccia della figlia di Diego Armando Maradona.

L’ex calciatore da qualche tempo a questa parte, inoltre, aveva anche deciso di vivere in modo riservato tale love story, evitando così il clamore mediatico dei media.

Nonostante tutto, però, ecco che arriva l’addio per la coppia travolta dalla cronaca rosa, il tutto a seguito di uno scandalo di portata internazionale.

“Abbiamo scelto strade diverse”

Un fulmine a ciel sereno per Daniel Osvaldo che, ancora una volta si trova nel mirino dell’attenzione del web a seguito del gossip che ha travolto la sua vita privata nel corso delle ultime ore.

L’ex compagna Giannina Maradona, figlia di Diego Armando Maradona, ha annunciato l’addio definitivo ad Osvaldo, attraverso la pubblicazione di un post nella sua pagina Instagram: “Abbiamo scelto strade diverse… Gliel’ho già inviato, ecco perché oggi lo condivido con voi, anche se continuerete a parlare e a inventare: questa sono io ed è meglio per me essere me stessa che essere qualcosa che non lo è”.

L’ombra del tradimento sul Daniel Osvaldo

Dopo la diffusione della notizia in questione, Daniel Osvaldo ha preso la decisione di cancellare il proprio profilo social, chiudendosi così in silenzio stampa.

La reazione di Osvaldo, comunque sia, è stata scatenata dal gossip pubblicato recentemente dai media argentini e che hanno fatto riferimento a un presunto tradimento messo in atto dall’ex calciatore nei confronti della compagna. Un momento difficile e di crisi per la coppia che avrebbe determinato così la fine della relazione con la figlia di Maratona.

La conferma di quanto detto, non a caso, arriva anche dai media argentini che sulla vicenda, secondo quanto riportato anche da Golssip, hanno dichiarato: “Daniel Osvaldo stava baciando una ragazza davanti a tutti la notte del 31 dicembre. Mentre Gianinna era a casa con (sua madre) Claudia, (sua sorella) Dalma e (suo figlio) Benjamín, Osvaldo era con un’altra a Miami. Si sono separati perché Daniel è andato a letto con un’altra donna e gli amici di Gianinna lo hanno visto e le hanno detto ‘questo ragazzo si sta facendo un’altra’. Ecco perché Gianinna lo ha lasciato”.