Sinisa Mihajlovic lascia la conferenza stampa: la confessione lascia a bocca aperta

Sono subito balzate all’attenzione dei media le dichiarazioni che ha rilasciato Sinisa Mihajlovic durante la conferenza stampa tenuta in queste ultime ore, prima di lasciare definitivamente la stanza e i giornalisti increduli.

Il mondo intero e paralizzato seguendo il costante annuncio che viene dato dal fronte della nuova guerra che in questo momento sta mettendo il ginocchio l’Ucraina, nazione che sta cercando di difendersi con tutte le sue forze dall’attacco della Russia.

Uno dei momenti più brutti della storia moderna e che arriva proprio quando il mondo era pronto a ripartire con la propria vita dopo essere stato messo in ginocchio dal Covid-19. A lasciare sorpreso il web sono state le parole di Sinisa Mihajlovic che in passato ha avuto modo di conoscere il dolore derivante dalla guerra e la paura vissuta Insieme al padre serbo e alla madre croata.

Il drammatico ricordo di Mihajlovic

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, in queste ore il mondo guarda con il fiato sospeso ciò che sta accadendo in Ucraina con la paura di vivere un incubo come quello della terza guerra mondiale.

A parlare della guerra e stato chi in passato ha vissuto in prima persona il terrore derivante dalla guerra dell’ex Jugoslavia come Sinisa Mihajlovic, un ricordo che ancora le dell’anima dell’allenatore del Bologna che dopo aver commentato ciò che sta succedendo in questo momento nell’Europa dell’est ha poi deciso di uscire dalla sala stampa e lasciare così la conferenza quasi a metà.

“Durante una guerra è impossibile”

Stanno facendo il giro del mondo le dichiarazioni rilasciate davanti alle telecamere da Sinisa Mihajlovic, lui che è la guerra l’ha vissuta sulla sua pelle e che ancora oggi rappresenta uno dei ricordi più brutti e uno dei momenti che più creano paura al mondo intero, in particolar modo a chi in questi giorni sta vivendo nel terrore assoluto.

Durante la conferenza stampa in questione l’allenatore del Bologna ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“Ricordo che quando scoppiò la guerra nel mio Paese avevo vinto la Coppa dei Campioni con la Stella Rossa, poi venni in Italia. Speravo che i miei allenamenti durassero 24 ore perché solo in quei momenti non pensavo alla guerra e ai bombardamenti. Quando finivano era un casino: pensieri, immagini, tutto diventava difficile da gestire, essendo coinvolto direttamente. Non è detto che tutti riescano a isolarsi, è possibile anche non riuscire a non concentrarsi su nulla, perché durante una guerra è possibile non riuscire a sentire i propri cari per ore e allora pensi di tutto”.