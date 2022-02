Milan, Maldini vuole regalare ai tifosi rossoneri il “nuovo Kakà”

Dopo un mercato di riparazione deludente, Paolo Maldini vuole bloccare già per giugno un giocatore considerato il “nuovo Kakà”: ecco i dettagli.

Stefano Pioli ha chiesto rinforzi alla società per poter competere a livelli ancora più alti nella prossima stagione. Uno dei ruoli da migliorare è quello del trequartista: l’allenatore rossonero vuole un giocatore capace di dare strappi in fase offensiva. Maldini non si sta facendo attendere e sta provando a chiudere già adesso la trattativa per un suo pupillo.

Il Milan vuole proseguire la sua fase di crescita per tornare a essere nel giro di qualche anno tra le squadre migliori d’Europa. Il progetto iniziato con l’arrivo di Pioli durante il primo lockdown è cresciuto di mese in mese e ha portato il Milan a giocare per la vetta della classifica in Serie A.

Nonostante le ultime due stagioni giocate ad alto livello, i rossoneri non hanno ancora una rosa capace di competere per il massimo. Per questo motivo i tifosi si aspettavano degli interventi nel mercato di gennaio, che però non sono arrivati. Maldini aspetterà di vedere l’esito di questa stagione prima di decidere i pezzi giusti da aggiungere alla rosa per progredire nel percorso di crescita.

Un ruolo nel quale il Milan dovrà fare sicuramente qualcosa è quello di trequartista, visto che Brahim Diaz non sta rendendo più come a inizio anno. Pioli ha chiesto un giocatore in grado di alternarsi con il fantasista spagnolo e capace di creare scompiglio nella difese avversarie.

Il passaggio in Serie A per diventare un top

La politica del Milan di questi anni è stata sempre quella di investire su giovani di prospettiva da far crescere sotto la guida di Stefano Pioli. Il pupillo di Maldini è un giocatore che ha dimostrato in questi anni di avere grandi colpi e caratteristiche che ricordano il primo Kakà. Il grande palleggio e il grande cambio passo che lo contraddistinguono avrebbero convinto la dirigenza rossonera a investire su di lui per il futuro.

Si tratta di Jorge Carrascal, 23enne colombiano attualmente in forza al River Plate. Il giocatore, già vicino alla Sampdoria nello scorso mercato invernale, è un trequartista con un potenziale enorme. Per lui è arrivato il momento di fare il definitivo salto nel calcio europeo e il Milan potrebbe essere la grande occasione della sua carriera.

Il colombiano partirebbe inizialmente dietro Brahim Diaz, ma potrebbe diventare in futuro il trequartista titolare del Milan.