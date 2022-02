Juventus coming out, la fidanzata del campione: “Sono bisessuale”

Terremoto in casa Juventus, la fidanzata di un noto campione della squadra ha fatto coming out parlando della sua bisessualità. Dichiarazioni che hanno scosso il popolo del web.

I riflettori dei media in queste ore sono concentrati su una donna che da anni ha ormai rapito il cuore di un noto giocatore bianco nero, e che recentemente ha rilasciato una particolare dichiarazione che la riguarda in prima persona.

La donna in questione, dunque, ha fatto riferimento ad una sua bisessualità, parlandone molto serenamente nella sua pagina Instagram, rispondendo così ad alcune domande che le sono state poste così dagli stessi follower. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Fidanzata di noto calciatore fa coming out?

Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel corso delle ultime ore a far discutere il popolo del web troviamo le dichiarazioni che una delle Lady della Juventus ha rilasciato recentemente nella sua pagina Instagram, seguita da oltre cinque milioni di follower.

Una vera social star che ha conquistato l’Argentina e anche l’Italia, complice la storia d’amore con uno dei calciatori della Juventus. Stiamo parlando proprio di lei Oriana Sabatini, nonché fidanzata di Paulo Dybala.

“Credo di essere bisessuale”

È stata questa la risposta data dalla fidanzata di Paulo Dybala ad uno degli utenti del web, una domanda che arriva poco tempo dopo la pubblicazione di un lavoro discografico.

Infatti, nel corso delle ultime settimane i fan di Oriana Sabatini hanno avuto modo di ascoltare il nuovo singolo dell’artista Stay or run, una canzone che parla di una storia d’amore e che vede l’artista dare un bacio appassionato alla modella Soledad Alonso.

Un bacio e un video che hanno riportato alla memoria le dichiarazioni che Oriana Sabatini, come riporta Il Fatto Quotidiano, ha rilasciato in occasione di una passata intervista: “Non c’è niente di più bello nella vita di sentirsi liberi. Non so se sono lesbica e mi piacciono le donne, o se sono bisessuale, però non ho pregiudizi in materia”.