Lazio, il centrale per Sarri arriva dal Bayern Monaco!

La Lazio di Sarri cerca di rinforzare il reparto difensivo. Sul taccuino di Igli Tare c’è un nome a sorpresa dal Bayern Monaco.

L’infortunio di Acerbi, che sarà fuori ancora per qualche partita, e il contratto in scadenza di Luiz Felipe, non fanno stare tranquillo l’ambiente biancoceleste.

Il centrale ex Sassuolo dovrebbe tornare dopo la sosta, anche se forse non alla prima partita utile. Fuori gioco c’è anche il veterano Radu, su cui comunque non si può fare affidamento per il futuro.

I discorsi per il rinnovo del centrale brasiliano invece stentano a fare passi in avanti, e su di lui sembra esserci l’Inter, che preoccupata dalla scadenza del contratto di De Vrij, vuole regalare ad Inzaghi un giocatore di sua conoscenza.

Considerata anche la cessione di Vavro, andato a giocare al Copenaghen, il reparto difensivo biancoceleste ha sicuramente bisogno di essere puntellato.

Nelle ultime ore si sta materializzando un’opportunità incredibile, che potrebbe fare certamente al caso dei biancocelesti, visto che si parla di un giocatore molto forte e in scadenza di contratto.

Affare col Bayern?

Stiamo parlando di Niklas Sule, centrale tedesco di proprietà del Bayern Monaco. Il contratto dell’ex Hoffenheim, costato ai bavaresi 20 milioni nel 2017, è in scadenza il prossimo giugno, e fa gola a moltissime squadre europee.

195 centrimetri x 99kg, il 26enne in 158 presenze con il Bayern, Sule ha segnato 6 gol e vinto tutto, 4 campionati di Germania, 1 Champions e varie coppe nazionali. Per evitare di perderlo a zero, i tedeschi potrebbero anche accontentarsi di una cifra inferiore al valore effettivo del suo cartellino, cedendolo dunque già da subito.

Cresciuto nelle giovanili dell’Hoffenheim, il centrale abbina grande forza fisica a una buona dose di tecnica, tanto che è stato adattato anche come terzino destro in casi emergenziali, anche con buoni risultati. Proprio nella partita di Champions giocata dal Bayern Monaco a Roma contro la Lazio (terminata 1-4 per i bavaresi), Sule era stato utilizzato come terzino destro, giocando veramente una grande partita.

Sulle tracce del forte difensore ci sono anche altri club, come il Barcellona e la Juventus, e ciò non rende sicuramente la trattativa facile per il club di Lotito, ma la Lazio sembra voler giocare d’anticipo, e chiudere subito l’accordo col giocatore, in modo da convincere anche il Bayern a non disfarsi di lui senza il giusto riconoscimento economico.