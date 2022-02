Roma, José Mourinho medita il clamoroso addio a fine stagione

Un’indiscrezione clamorosa delle ultime ore parla di un sempre più possibile addio a fine stagione tra la Roma e José Mourinho: chi lo sostituirà?

Non è un mistero che l’allenatore della Roma, José Mourinho, non sia per nulla soddisfatto della sua squadra e della stagione attuale. Ritornato in Italia con l’ambizione di tornare da subito ai vertici, Mourinho è rimasto deluso dalla società per le promesse fatte e poi non mantenute. Per l’allenatore portoghese si stanno aprendo sempre di più le porte per un clamoroso addio a fine stagione: ecco i dettagli.

Le strade tra José Mourinho e la Roma potrebbero separarsi prima del previsto. La sconfitta in Coppa Italia con l’Inter ha deluso per l’ennesima volta l’allenatore portoghese, che per gran parte della partita ha dovuto subire il dominio della squadra nerazzurra. Non è un mistero che Mourinho non sia contento della rosa a disposizione, e che le sue aspettative una volta ritornato in Italia fossero ben altre. Inizialmente si parlava di una Roma come possibile pretendente allo Scudetto, ma man mano che la stagione è andata avanti le speranze dei tifosi e dell’allenatore si sono sempre più sgretolate. Nonostante il contratto di tre anni, la Roma e Mourinho potrebbero decidere di separarsi già al termine di quest’anno. Parte dello spogliatoio e della tifoseria non sono più dalla sua parte: ecco gli scenari che potrebbero venirsi a creare.

LEGGI ANCHE –> Lazio, un top player vicino all’addio: club eccellente su di lui

José Mourinho e la Roma, una scintilla mai scattata

L’accoglienza che ieri sera i tifosi dell’Inter hanno riservato a José Mourinho testimonia il grande ricordo lasciato dall’allenatore portoghese con la conquista del Triplete. Nella sua esperienza nerazzurra Mourinho, oltre a vincere i trofei, fu in grado di creare un’empatia unica tra giocatori, staff tecnico e tifoseria che favorì i successi interisti. L’impressione è che con la Roma ciò non sia mai successo e mai succederà. I tifosi al suo arrivo l’hanno accolto come un re, ma sono bastate poche partite e qualche dichiarazione fuori luogo a far mormorare un piazza già molto complicata.

Se Mourinho dovesse lasciare già al termine della stagione, chi potrebbe essere il sostituto? I nomi più gettonati sono quelli di Gennaro Gattuso e Andrea Pirlo, entrambi senza panchina dopo gli addii a Napoli e Juventus al termine della scorsa stagione. Tra i candidati ci sono anche Ivan Juric e Roberto De Zerbi, che potrebbe tornare in Italia dopo l’esperienza allo Shakhtar Donetsk. Non del tutto da scartare la clamorosa ipotesi di un ritorno a Trigoria di Daniele De Rossi, che potrebbe essere la scommessa della Roma per il futuro.

LEGGI ANCHE –> Genoa, è sfida: tre big italiane mettono il mirino su un giocatore rossoblù!

In attesa del finale di stagione, la permanenza di Mourinho sulla panchina della Roma appare sempre più incerta. A ridosso delle ultime partite se ne saprà di più, ma l’avventura dell’allenatore portoghese sembra vicina all’epilogo.