Federico Chiesa: avete mai visto il fratello? Anche lui è una stella del calcio

By

Federico Chiesa durante gli Europei di calcio 2020 ha stupito i tifosi italiani, ma il talento per il calciatore è una questione ‘di famiglia’ e anche il fratello è un volto noto del calcio italiano.

In queste ultime settimane abbiamo avuto modo di vedere Federico Chiesa protagonista della cronaca sportiva a seguito dell’infortunio che, per diverso tempo, lo costringerà a rimanere lontano dal campo da calcio e della squadra della Juventus.

Nel frattempo, comunque sia, a farsi spazio nel mondo del calcio troviamo anche il fratello di Federico Chiesa che ha già mostrato di avere un grandissimo talento, pronto a dare del filo da torcere anche al fratello campione d’Europa.

La famiglia Chiesa nel segno del calcio

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel mirino dell’attenzione del web in queste ultime ore troviamo la famiglia Chiesa, costellata di talenti come quello di papà Enrico stella della Serie A e oggi allenatore, Federico Chiesa che la scorsa estate ha fatto sognare gli italiani durante gli Europei di Calcio.

Non a caso, Federico Chiesa in occasione di una lunga intervista rilasciata a Calcioshop ha rivelato: “Ho avuto sempre il pallone attaccato ai piedi grazie a mio padre, con cui ho un bellissimo rapporto. Non parliamo spesso di calcio, anche perché cerchiamo di parlare d’altro quando ci vediamo”.

LEGGI ANCHE -> La bomba su Roberto Mancini: ecco chi allenerà dopo l’Italia!

LEGGI ANCHE -> Gioco costosissimo in casa Totti: il Capitano della Roma ha ceduto al lusso e al vintage

Chi è il fratello di Federico Chiesa?

A farsi spazio nel mondo del calcio già da qualche anno troviamo anche il fratello di Federico Chiesa, il giovanissimo Lorenzo.

L’atleta, con la passione e il grande talento per il calcio, ha soli 16 anni e già da qualche tempo gioca con indosso la maglia della Fiorentina Under 17. Un percorso intrapreso da Lorenzo che ambisce a quello del fratello Federico Chiesa, infatti anche il giocatore in passato ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo del calcio con indosso la maglia viola che, portandogli fortuna, l’ha poi condotto alla Juventus e alla nazionale di calcio italiana.