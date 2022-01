Lady Rugani insieme a un’ex di Uomini e Donne: ecco chi è la sua amica

Michela Persico ha condiviso nella sua pagina Instagram una foto che ha subito catturato l’attenzione dei media. Al fianco di Lady Rugani una nota ex protagonista di Uomini e Donne.

Nel corso delle ultime settimane abbiamo avuto modo di vedere Michela Persico spesso protagonista dei magazine di gossip, grazie all’entusiasmante racconto fatto delle proprie vacanze in giro per il mondo e in Italia.

Due anni dopo la stretta del Covid sul mondo, la Persico e Daniele Rugani si sono concessi una lunga vacanza nel cuore delle Malvide, in totale relax e assaporando così i primi scorci di estate del 2022.

A tenere nel mondo del web, comunque sia, troviamo la pubblicazione di una foto che mostra Lady Rugani al fianco di un’altra signore del calcio italiano… ex volto noto di Uomini e Donne.

Amicizie speciali per Lady Rugani

Ebbene sì, nel mirino dell’attenzione del web troviamo nuovamente la coppia formata da Michela Persico e Daniele Rugani. Il calciatore e la giornalista, solo pochi giorni fa, si sono concessi alcuni giorni di intimità nel cuore della Val D’Aosta, circondati da un bellissimo panorama innevato cogliendo l’occasione per concedersi dei momenti di relax che sono continuati poi durante il weekend.

Non a caso, a tenere banco nel mondo del web troviamo la pubblicazione di un nuovo post che Lady Rugani ha condiviso nella sua pagina Instagram e che la mostra al fianco di una cara amica, accendendo così i media.

Michela Persico insieme ad un ex di Uomini e Donne

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel mirino dell’attenzione del web in queste ore troviamo una bellissima foto che Michela Persico ha condiviso nella sua pagina Instagram. Si tratta di uno scatto che ritrae la giornalista al fianco di Sara Affi Fella, ex tronista di Uomini e Donne e famosa infuencer, entrambe con in braccio i loro due bellissimi bambini che, per frutto del caso, si chiamano entrambi ‘Tommaso’.

La giornalista e la social star, a quanto pare, hanno avuto modo di conoscersi grazie alle carriere lavorative dei loro compagni di vita. Francesco Fedato, sentimentalmente legato a Sara Affi Fella, gioca nella squadra del Lucchese, mentre Daniele Rugani da tempo milita nella Juventus come difensore.