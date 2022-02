Lazio, si farà pulizia nella rosa: ecco cosa ha chiesto Sarri al club

La Lazio si prepara al calciomercato, a giugno si farà pulizia nella rosa, sono già pronti dei colpi da regalare a Sarri .

In casa Lazio si pensa già al mercato estivo. Con i molti giocatori in scadenza a giugno i biancocelesti stanno sondando il terreno per trovare offerte e parametro zero.

La Lazio poco attiva durante la sessione invernale di calciomercato si sta preparando a dei colpi per questa estate. I giocatori in scadenza a giungo 2022 sono tanti, tra i vari nomi spiccano: i due portieri Strakosha e Reina, i difensori Luiz Felipe, Radu, Marusic e Patric.

A centrocampo in scadenza c’è solo, l’ex Liverpool, Luca Leiva mentre Zaccagni, acquisito a titolo temporaneo, gratuitamente e per una stagione dall’Hellas Verona, la Lazio ha l’obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, al verificarsi delle condizioni legate a particolari risultati sportivi. Il costo è di 7 milioni di euro pagabili in tre annualità.

Visti i molti giocatori che a giugno potrebbero andare via a parametro zero, la società biancoceleste sta pensando di regalare un innesto difensivo a Maurizio Sarri. L’idea che prendendo piede è quella di puntare su giocatori che a giugno saranno svincolati.

Leggi anche —> Lazio, pronta la mossa a sorpresa in porta dalla Premier League!

Si cerca in Serie A

I biancoazzurri vorrebbero portare a Roma un calciatore che gioca attualmente in Serie A. Classe 1995, capitano del Milan, Alessio Romagnoli è in scadenza a giugno e la società rossonera non sembrerebbe intenzionata a rinnovargli il contratto.

Romagnoli, nato ad Anzio, è da sempre un tifoso laziale, da anni aspettava questa chiamata e difficilmente il ragazzo rifiuterà la proposta di 3 milioni di euro più bonus fatta da Lotito. Non si punta solo al centrale del Milan però, fa gola anche Emerson Palmieri, terzino dell’ Olympique Lione e campione d’Europa con l’Italia a Euro 2020.

Leggi anche —> Serie A, porte girevoli: tra le incognite eccellenti Fiorentina e Lazio

Il calciatore brasiliano naturalizzato italiano è in prestito dal Chelsea con il quale ha un contratto fino al 2024. Il Lione ha però la possibilità di tenerlo qualora volesse esercitare il diritto di riscatto. La sua valutazione attuale è circa di 15 milioni di euro.