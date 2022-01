Un giocatore simbolo del Barça vicino all’addio: il clamoroso retroscena

Un importante giocatore del Barcellona, nel club da anni, si appresta a lasciare il club catalano. Ecco di chi si tratta e i motivi di tale scelta.

Il Barcellona in questa stagione sta arrancando ed è anni luce lontano dalla versione vincente di qualche anno fa. In casa blaugrana gli ostacoli degli ultimi tempi sono stati davvero troppi: dalla crisi finanziaria che ha colpito il club all’addio di Messi della scorsa estate, dalla sconfitta in finale di Supercoppa di Spagna all’uscita ai gironi di Champions League, solo per fare alcuni esempi.

I vertici del Barcellona sono consapevoli del fatto che sia finito un ciclo e che bisogna ripartire con pazienza prima di ottenere i grandi traguardi dei tempi d’oro del Triplete. La squadra va in parte rifondata e molti giocatori sono pronti a dire addio al club catalano, anche alcuni che da anni vestono la maglia blaugrana e che sono amati dai tifosi del Camp Nou.

Barça, il calo di un top player

A questi problemi si somma l’amarezza di uno dei top player assoluti della squadra, che in questa stagione sta rendendo al di sotto delle aspettative. Fino a qualche mese fa era impensabile un suo addio al Barça, tuttavia adesso non sembra più impossibile: sia per il rendimento dimostrato fino a questo momento che all’eventuale guadagno che entrerebbe nelle casse del club da una sua eventuale vendita.

Il calciatore in questione è corteggiato dalle squadre di mezza Europa, che farebbero follie per averlo nella propria rosa. Senza dubbio alla fine della sua avventura blaugrana potrebbe tornare in un club in Germania (la terra dov’è nato), ma occhio anche alla Premier League: un’esperienza nel massimo campionato inglese potrebbe essere il prossimo passo della sua vincente carriera.

Ecco di chi si tratta

Il giocatore in questione è il portiere tedesco Ter Stegen, arrivato al Barcellona nel 2014 dal Borussia Mönchengladbach. Da allora il portiere è sempre stato il titolarissimo tra i pali del club catalano e ha dimostrato di essere uno dei migliori portieri al mondo.

Il portiere si è pronunciato sull’attuale situazione del Barcellona dopo l’ultima partita di campionato vinta all’ultimo respiro contro l’Alavés. Ha affermato che il brutto momento vissuto dalla squadra ha influenzato anche lui negativamente, ma che spera che in questo 2022 le cose possano andare meglio. Ma guai a pronunciarsi sul suo futuro, quella resta la grande incognita.