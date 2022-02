Lazio, pronta la mossa a sorpresa in porta dalla Premier League!

By

La Lazio è alla ricerca di un portiere titolare per le prossime stagioni: l’occasione di mercato arriva inaspettatamente da una big di Premier League.

Visti i probabili addii al termine della stagione di Strakosha e Reina, la Lazio si sta cautelando sul mercato per cercare un nuovo titolare. Dalla Premier League potrebbe arrivare un portiere con un grande status ma in cerca di riscatto: ecco i dettagli.

La Lazio è alla ricerca di un numero uno su cui far affidamento per le prossime annate. All’inizio di questa stagione Maurizio Sarri aveva puntato tutto su Pepe Reina, un suo uomo di fiducia fin dai tempi del Napoli.

I tanti gol presi e le molte indecisioni del portiere spagnolo hanno però convinto l’allenatore biancoceleste a cambiare le gerarchie tra i pali. Strakosha è tornato ad essere il numero uno, ma il portiere albanese è in scadenza di contratto e molto probabilmente lascerà la Lazio al termine della stagione.

Per questo motivo il direttore sportivo della Lazio Igli Tare è già da tempo alla ricerca di un profilo in grado di trasmettere sicurezza a un pacchetto arretrato che troppe volte in questi mesi ha fatto acqua da tutte le parti. Sotto consiglio di Sarri, il nuovo portiere potrebbe arrivare da una big di Premier League: qui i dettagli.

La scelta della Lazio come occasione di riscatto

L’allenatore della Lazio vuole un portiere in grado di costruire da dietro con i piedi, ma allo stesso tempo capace di dare fiducia alla squadra quando gli avversari si presentano dalle sue parti. Sarri lo ha già allenato e sa delle potenzialità di questo ragazzo, che però negli ultimi anni non ha avuto stagioni positive ed è in cerca di riscatto.

Si tratta di Kepa Arrizabalaga, portiere spagnolo del Chelsea, che ha una voglia matta di tornare a giocare con continuità. Nel club londinese infatti già da tempo è stato scavalcato nelle gerarchie da Edouard Mendy, il numero uno senegalese acquistato la scorsa estate dal Rennes e che ha contribuito alla vittoria della Champions League. Kepa, su cui il Chelsea puntò ben 80 milioni di euro nell’estate del 2018 per strapparlo all’Athletic Bilbao, negli ultimi mesi è stato relegato semplicemente a portiere di coppa. La pressione di essere il portiere più pagato della storia del calcio ha influito sulle sue prestazioni, ma ora è in cerca di riscatto e all’età di 27 anni la Lazio potrebbe essere un’ottima opportunità.

Il Chelsea potrebbe optare per un prestito con un diritto di riscatto a prezzo di saldo, un’occasione ghiotta per la Lazio che potrebbe valutarlo prima di decidere se puntare su di lui per il futuro.