Napoli, obiettivo centrocampista: azzurri su un top di Serie A

Il Napoli pensa già al futuro: il club azzurro avrebbe messo nel mirino un centrocampista per il mercato estivo da regalare a Spalletti.

Si pianifica il futuro in casa Napoli: gli azzurri si starebbero già guardando intorno alla ricerca di un’occasione per il mercato estivo.

Il Napoli sta vivendo una stagione esaltante per i propri tifosi: il club azzurro è in lotta per lo scudetto e il progetto di Spalletti è ben visibile.

La squadra segue l’allenatore, che in questi mesi è riuscito a dare la sua impronta ai calciatori. Anche la dirigenza si fida totalmente di lui e cercherà di accontentarlo durante il calciomercato estivo.

Il prossimo step da compiere, infatti, è quello di rinforzare la squadra sfruttando le occasioni che si presenteranno.

Intanto, il mirino si sarebbe spostato su uno dei centrocampisti con il miglior rendimento della Serie A.

Napoli, obiettivo centrocampista

Come noto, il Napoli avrà un tassello in particolare da aggiungere alla rosa attuale, ovvero un esterno offensivo. L’addio di Insigne al termine della stagione, infatti, lascerà vuota una casella importante all’interno dello scacchiere di Luciano Spalletti.

Attualmente, i nomi in lista sono quelli di Berardi e Januzaj, ma la dirigenza vuole prendere questa scelta delicata con calma per non sbagliare. Ogni discorso, dunque, verrà affrontato fra qualche mese.

Tuttavia, Insigne potrebbe non essere l’unico big a lasciare la squadra. Ultimamente, infatti, si sta facendo largo l’ipotesi di un addio di Fabian Ruiz: il centrocampista spagnolo è in scadenza di contratto nel 2023 e il rinnovo è molto complicato. Per non perderlo a zero, si prenderebbero in esame eventuali offerte per lui, che tornerebbe volentieri in Spagna, ma che ha anche mercato in Premier League.

Se l’ex Betis dovesse salutare, dunque, sarebbe necessario un sostituto all’altezza per prendere il suo posto: come nel caso di Insigne, però, il club non vorrebbe prendere scelte affrettate e, per questo motivo, starebbe monitorando con attenzione alcuni profili ritenuti interessanti. In particolare, si starebbe guardando in Serie A.

Napoli, occhi in casa Hellas Verona

Il Napoli starebbe guardando con attenzione il centrocampo dell’Hellas Verona. In particolare, il prescelto sarebbe Adrien Tameze, giocatore che con Igor Tudor sta vivendo una stagione sopra le aspettative. L’ex Atalanta ha già messo a segno 4 reti in 26 partite (fornendo anche un assist).

Classe ’94, è camerunense come Anguissa ed è molto duttile: può giocare in un centrocampo a 2, ma anche come mezzala in una mediana a 3. In stagione ha anche ricoperto il ruolo di esterno di centrocampo in situazioni di emergenza. Il suo attuale valore di mercato si aggira intorno ai €10 milioni, ma l’Hellas è bottega cara: una trattativa non sarebbe semplice, ma la volontà del calciatore potrebbe fare la differenza.

Come anticipato, nulla di concreto per ora. Il Napoli si vuole rinforzare, ma lo farà con metodo e solo dopo aver valutato tutte le ipotesi e occasioni di mercato.