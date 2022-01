Ramos, già finita l’avventura a Parigi! Futuro tra Italia e Inghilterra

Il giocatore Spagnolo ex Real Madrid non ha iniziato nel migliore dei modi la sua avventura parigina, che potrebbe già essere verso la sua conclusione.

Sergio Ramos è stato uno dei colpi estivi della faraonica campagna acquisti del Paris Saint-Germain, che nell’ultima sessione di mercato ha comprato anche nomi del calibro di Leo Messi, Wijnaldum, Donnarumma e Hakimi.

Il giocatore andaluso è arrivato a Parigi dopo 16 anni di onorata carriera al Real Madrid, dove ha vinto tutto quello che c’era da vincere, decidendo anche due finali di Champions League. 671 partite condite addirittura da 101 gol con la maglia blanca, di cui è diventato capitano nel 2015 dopo la partenza di Iker Casillas.

Considerato uno dei migliori difensori centrali dell’ultimo quindicennio calcistico, la sua avventura parigina non è iniziata nel migliore dei modi. Dall’inizio della stagione ha infatti giocato appena 283 minuti a causa di un lungo infortunio, che l’ha costretto a restare fuori per ben 17 partite.

Ad ora ha giocato appena 4 partite in Ligue1 solo 2 da titolare, 1 in coppa di Francia e 0 in Champions, torneo che il campione spagnolo conosce discretamente. Nell’ultima partita di campionato è stato anche in grado di trovare il suo primo gol con la maglia del PSG, arrivato nella vittoria 4-0 contro lo Stade Reims.

Un’avventura dunque non positiva ad ora per Ramos, che potrebbe già cambiare aria al termine della stagione.

Italia o Inghilterra nel suo futuro

Sulle tracce del campione del mondo 2010 ci sarebbero due top club pronti a fare follie per lui, uno di Premier League e uno di Serie A. Si tratta della Roma di José Mourinho e del Manchester United di Ralf Ragnick.

Mourinho conosce benissimo Sergio Ramos, avendolo praticamente reso quello che è oggi. Prima del suo arrivo a Madrid nel 2010, lo spagnolo veniva infatti usato come terzino destro. Mourinho l’ha reinventato da centrale, formando di fatto uno dei difensori più forti della storia del calcio. Alla Roma lo riabbraccerebbe volentieri, portando esperienza incredibile per far crescere i giovani centrali che ha a disposizione.

Per quanto riguarda lo United, uno dei nomi che si fanno per la panchina dei Red Devils per il prossimo anno, quando Ragnick passerà a fare il dirigente, è quello di Zinedine Zidane. Neanche a dirlo ovviamente, il francese conosce benissimo Sergio Ramos, con il quale ha vinto le ultime 3 Champions del Real Madrid. Inoltre, lo spagnolo potrebbe andare a riformare la coppia di centrali con cui ha vinto tutto, ricongiungendosi a Raphael Varane che proprio lo scorso anno si è accasato all’Old Trafford, oltre a ritrovare anche CR7.

Due ipotesi molto suggestive per Ramos, che non ha mai militato nei due campionati citati, e che potrebbe voler ancora dire la sua nel panorama europeo.