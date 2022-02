Napoli, la mossa a sorpresa del club: obiettivo strepitoso in Ligue 1

Il Napoli inizia a pianificare la prossima stagione: il club azzurro, a sorpresa, avrebbe messo il proprio mirino su un giocatore della Ligue 1.

Come tutti i top club, anche il Napoli è già in fase di programmazione per la prossima stagione: il club azzurro ha iniziato a guardarsi intorno alla ricerca di un’occasione di mercato.

Fino ad ora, la stagione del Napoli è stata quasi perfetta. Il club campano è in piena lotta per lo scudetto insieme ad Inter e Milan e spera di proseguire il proprio cammino in Europa League dopo aver pareggiato il match di andata contro il Barcellona al Camp Nou. L’unico neo è l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Fiorentina, ma l’ambiente è comunque entusiasta dell’annata.

Al centro del progetto, senza dubbi, c’è Luciano Spalletti, allenatore capace di dare una forte identità al gruppo e in grado di esaltare le qualità dei singoli e del collettivo che ora è in grado di esprimere un calcio di alto livello. La società si fida dell’allenatore e cercherà di accontentarlo sul mercato per cercare di rinforzare la squadra. In estate, infatti, il Napoli dovrà andare alla ricerca di alcuni innesti. A sorpresa, ora il mirino sembra essersi spostato in Francia.

Napoli, occhi in Ligue 1

Il mercato estivo del Napoli sarà caratterizzato principalmente dalla ricerca dell’erede di Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro lascerà la squadra a parametro zero per volare in Canada: giocherà con il Toronto. La separazione fra l’attaccante e la squadra sarà dolorosa per tutte le parti coinvolte, ma giocatore e società non sono riusciti a trovare un’intesa per il rinnovo di contratto.

Ad ora non risultano trattative avanzate, in quanto la dirigenza vuole prendere questa scelta molto delicata con la maggiore tranquillità possibile.

Tuttavia, le mosse di mercato potrebbero non limitarsi all’attacco. A centrocampo, infatti, c’è la volontà di riscattare Anguissa e, in più, potrebbe essere ceduto Fabian Ruiz: in questo caso sarà necessario anche un centrocampista.

Infine, c’è il capitolo difesa: difficilmente il Napoli confermerà Tuanzebe (salvo sorprese): in tal caso, si cercherà anche un difensore centrale. E le attenzioni sembrano essersi spostate in Francia.

Napoli, occasione Denayer

In caso di addio a Tuanzebe, il Napoli avrà bisogno di un difensore centrale. Il nome che starebbe circolando nell’ambiente azzurro sarebbe quello di Jason Denayer, giocatore belga del Lione in scadenza di contratto.

Denayer e il Lione potrebbero salutarsi a fine stagione: il calciatore sarebbe, in questo caso, un parametro zero molto interessante per diversi top club. Classe ’95, ha esperienza internazionale ed è regolarmente convocato dalla propria Nazionale.

Per caratteristiche potrebbe giocare al fianco di Koulibaly, ma anche sostituirlo in caso di clamorosa cessione del senegalese.

Ad ora non ci sono trattative avanzate, ma Denayer potrebbe diventare un nome caldo per il Napoli, che però dovrebbe giocare d’anticipo per evitare inserimenti da parte di altri top club che, di questi tempi, sono più che mai alla ricerca di parametri zero interessanti.