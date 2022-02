Roma, si cerca un nuovo difensore: duello con due big europee

La Roma è alla ricerca di un nuovo difensore centrale: i giallorossi hanno messo nel mirino un obiettivo di due big d’Europa.

La Roma pianifica il futuro e mette nel mirino un difensore centrale. Il giocatore, però, piace anche a due big del calcio europeo.

La stagione della Roma, fino ad ora, è stata caratterizzata da alcuni alti e bassi. La squadra di Mourinho, infatti, non riesce ad avere la continuità che le permetterebbe di compiere il salto di qualità. I giallorossi, comunque, sono in piena lotta per un posto in una competizione europea fra Europa League e Conference League.

La prossima estate sarà utile per dare il via ad una mini-rivoluzione all’interno della rosa: l’allenatore portoghese, infatti, vorrebbe cedere gli esuberi per ricavare un tesoretto da investire il calciomercato.

Intanto, nel mirino c’è un difensore centrale: sarà duello con due big del calcio europeo.

Roma, occhi su un difensore centrale

La difesa sarà un reparto in cui potrebbero esserci dei movimenti. Quest’anno Mourinho ha variato tra difesa a 3 e a 4, con Mancini e Ibañez che spesso sono stati affiancati da Smalling. Kumbulla, che dopo la disfatta con il Bodo/Glimt era finito ai margini, si sta nuovamente ritagliando il suo spazio. Tuttavia, l’allenatore portoghese vorrebbe più stabilità e continuità nella scelta dei titolari.

Per questo motivo, la Roma starebbe pensando ad un rinforzo mirato, ma a basso costo per poter poi investire su altri reparti. L’idea della dirigenza, infatti, è quella di diventare competitivi nel minor tempo possibile e, per riuscirci, sarà necessario uno sforzo economico. Un eventuale risparmio può solo giovare alle ambizioni giallorosse.

Roma, sogno Ginter: duello con due big

Il difensore in questione è Matthias Ginter, centrale del Borussia Monchengladbach che, nei mesi scorsi, è stato accostato anche all’Inter.

Il tedesco arriverebbe a parametro zero, in quanto è in scadenza e ha già annunciato che non rinnoverà il proprio contratto con il suo attuale club.

Tuttavia, essendo uno dei parametri zero più ambiti nel panorama europeo, ci sarebbe una concorrenza molto agguerrita da battere. In prima linea, infatti, ci sono Bayern Monaco (che ha perso Sule a parametro zero) e Barcellona: entrambi i club sono molto interessati e, per blasone e progetto, potrebbero avere un vantaggio rispetto ai giallorossi.

In caso di addio di Rudiger, inoltre, anche il Chelsea potrebbe iscriversi alla corsa (anche se il sogno dei Blues resta sempre Koundé).

In Germania, però, danno per certo un primo contatto fra il giocatore e José Mourinho. Niente di confermato, ma la presenza dell’allenatore portoghese potrebbe rappresentare un plus per la Roma. I prossimi mesi, dunque, saranno cruciali per il futuro di Ginter.