Ilary Blasi, il suo gioiello fa tendenza: ecco quanto costa

Ilary Blasi fin dagli esordi della sua carriera è sempre stata una delle donne più eleganti ed ammirata dal pubblico televisivo. Non a caso in queste ore a creare tendenza è un gioiello indossato dalla moglie di Francesco Totti davvero molto particolare.

La passata stagione dell’Isola dei Famosi ha permesso a Ilary Blasi di riscuotere un notevole successo e di essere ammirata per gli outfit sfoggiati davanti le telecamere, in particolar modo a far discutere di puntata in puntata sono stati gli orecchini sfoggiati dalla conduttrice e che di certo non sono passati in osservati.

Allo stesso modo in queste ore a catturare l’attenzione del web troviamo la pubblicazione di una foto che ritrae la signora Totti con un gioiello che inevitabilmente ha catturato l’attenzione dei propri fan.

Ilary Blasi, l’ultima moda in campo di preziosi

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel mirino dell’attenzione del web troviamo la pubblicazione di una foto che Ilary Blasi ha condiviso nella sezione Instagram stories della sua pagina ufficiale. Lo scatto in questione ritrae Ilary Blasi con indosso un gioiello che rappresenta l’ultima moda in campo di tendenze e gioielli.

Si tratta di un lip ring, ovvero un anello per le labbra che viene posizionato nella parte è che sembra essere un vero e proprio piercing con l’unica differenza che può essere messa in torto all’occorrenza senza la necessità di creare un foro nel labbro sottostante.

Quanto costa il gioiello della signora Totti?

La foto pubblicata da Ilary Blasi ha messo in risalto anche un altro dettaglio che riguarda proprio il gioiello indossato per la foto condivisa poi sui social. Il lip ring indossato dalla moglie di Francesco Totti è stato realizzato da un noto brand di moda, che da sempre, e amato da Ilary Blasi tanto da dare il suo nome anche ad una delle sue figlie.

A realizzare il lip ring in questione è stato appunto il brand di Chanel il suo valore commerciale si aggira intorno agli 800 euro, trattandosi appunto di un gioiello realizzato in metallo e diamanti o nella versione oro e cristalli… un gioiello indossato dalla conduttrice e che è stato già annoverato tra le ultime tendenze in campo di moda e gioielli.