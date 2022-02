Sergio Romero papà per la quarta volta: il nome scelto per il piccolo ricorda l’Italia

Fiocco blu per il calciatore Sergio Romero, il calciatore è da poco diventato papà per la quarta volta e il nome scelto per il piccolo è un vero tributo all’Italia.

I riflettori del web sono concentrati proprio sul portiere del Venezia che torna ad essere protagonista del gossip, il tutto a seguito dell’immensa felicità che ha travolto la vita dell’atleta.

Secondo quanto reso noto nel corso delle ultime ore, il portiere e la moglie hanno annunciato al mondo la nascita del tanto atteso e desiderato quarto figlio. Un amore immenso che così colpito la sua vita e che emozionato i tifosi di Romero, felici nel leggere il lieto annuncio.

Sergio Romero papà per la quarta volta

Sono trascorsi molti anni dal momento in cui Sergio Romero ha fatto il suo ingresso nel mondo del calcio italiano, indossando la maglia della Sampdoria in due riprese, dato una pausa che l’ha condotto a Monaco e successivamente al Manchester Utd.

Da non molto tempo a questa parte il portiere è tornato in Italia per vestire la maglia del Venezia, supportato durante la sua carriera, come sempre, dalla moglie Eliana Aires, nota soubrette argentina. e già madre delle tre figlie nate dal loro amore: Jasmine, Chloe e Meghan.

La coppia, inoltre, ha da poco accolto anche il loro quarto figlio, un bellissimo bambino il cui nome sembra essere un vero e proprio tributo alla tradizione italiana.

Svelato il nome del piccolo Romero

La vita e la carriera di Sergio Romero sono saldamente legati all’Italia, dato che il portiere continua ad essere protagonista delle scene grazie al percorso che sta facendo insieme al Venezia.

Il picciolo Romero è nato lo scorso 9 febbraio dopo un parto cesareo alla clinica Sanatorio Otamendi di Buenos Aires. A rivelare il nome scelto e annunciare così la nascita del quarto figlio è stata la stessa coppia che sui social ha rivelato anche il nome scelto: “Con assoluta felicità annunciamo l’arrivo di Luca Gael nelle nostre vite”.