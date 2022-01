Roma via Diawara! Già pronto un altro rinforzo a centrocampo

La Roma prepara ad una vera e propria rivoluzione a centrocampo: se dovesse partire Diawara, sarebbero pronte due mosse esclusive per Mourinho.

La Roma si muove sul mercato. Per il centrocampista giallorosso Amadou Diawara c’è un forte interessamento da parte del Galatasaray.

Il centrocampista non rientra nei piani dello Special One, che vorrebbe che lasciasse posto per un possibile acquisto. La possibilità di andare in una squadra che gli permette di trovare maggiore continuità potrebbe rappresentare però una tentazione per il guineano. Tiago Pinto è al lavoro per trovare offerte per il giocatore, il Galatasaray sembra essere realmente interessata al classe 1997, ma alle porte restano anche Cagliari e Sampdoria. La Roma è disposta a cederlo in prestito con riscatto fissato intorno agli 8 milioni.

La dirigenza romana, dopo Sergio Oliveira, vuole regalare al tecnico portoghese un nuovo centrocampista. Il nome che continua a circolare è quello dello svizzero dei Gunners, Granit Xhaka che tra l’altro sembra essere ai titoli di coda della sua avventura londinese.

Col l’Arsenal è stata chiusa da poco la trattativa per il difensore Maitland-Niles e si può lavorare per un prestito con obbligo di riscatto sui 22 milioni.

Per tutelarsi, la dirigenza ha già puntato due possibili obiettivi: di seguito tutti i dettagli.

E’ lui il preferito della lista, ma non è il solo

Se Arsenal e Roma non dovessero trovare l’accordo per liberare Xhaka, i giallorossi dovrebbero intervenire sul mercato per trovare un altro giocatore. Ci sono due possibilità, i nomi sul tavolo sono: Danilo Pereira del Paris Saint-Germain e Tanguy Ndombele del Tottenham.

Il portoghese piace a Mourinho. Il giocatore guadagno 2 milioni a stagione ma non sembra convincere l’allenatore che cerca, per il centrocampo, un equilibratore. Speranza per il francese che da tempo è fuori dal progetto di Antonio Conte e non sembra trovare un accordo con il PSG per il suo passaggio in Francia. Ndombele potrebbe arrivare in prestito secco a patto che i giallorossi paghino buona parte del suo stipendio. Nel caso dovesse trasferirsi a Parigi, invece, aprirebbe le porte per il passaggio di Pereira alla Roma.

Occhio però alla suggestione Banega. L’argentino, ex calciatore di Inter e Siviglia e ora all’Al-Shabab, ha deciso di passare gli ultimi anni della sua carriera in Arabia Saudita dove gli è stato proposto un contratto da sceicco. Le qualità palla al piede di Banega sembrano aver attirato Mourinho e soprattutto Pinto, potrebbe essere lui il nome a sorpresa degli ultimi giorni di calciomercato.