David Beckham smaschera la moglie Victoria: “Lo fa da 25 anni”

David e Victoria Beckham da oltre un ventennio sono indiscussi protagonisti della cronaca rosa internazionale ma, per l’ex giocatore, e giunto il momento di fare una scottante confessione che riguarda la moglie… una confessione che riguarda un qualcosa che l’ex delle Spice girl mette in atto ogni giorno da ben venticinque anni.

Nel corso degli anni abbiamo avuto modo di vedere sempre e comunque David e Victoria Beckham spesso protagonista dell’attenzione dei media internazionali, il tutto a seguito del racconto che è la coppia ha fatto della propria vita. Recentemente a conquistare il pubblico internazionale sono stati anche figli nati dall’amore della famosa coppia, i quali hanno trovato un modo di farsi spazio in campo social e anche in campo televisivo.

A ogni modo a tenere banco nel mondo del web troviamo una confessione che recentemente l’ex calciatore David Beckham rilasciato circa la propria moglie, parlando così di un’abitudine che da molti anni l’ex artista mette in atto esattamente ogni singolo giorno.

David e Victoria Beckham oggi

Come modo di spiegare precedentemente, David e Victoria Beckham nel corso degli anni hanno sempre fatto parlare di sé e della loro famiglia attraverso la pubblicazione di vari gossip che li riguardano, uno dei quali, ad esempio, riguarda i rumors ricorrente circa una crisi nel loro matrimonio. Un gossip che in passato è stato messo a tacere da un tatuaggio che l’ex calciatore ha realizzato sulla sua mano dedicato appunto alla moglie in occasione del loro anniversario, facendo imprimere sulla propria pelle un anno davvero importante per la coppia ovvero il 1999, anno in cui è stato celebrato il loro matrimonio.

Nel corso delle ultime ore, però, David Beckham ha lasciato i fan assolutamente senza parole rivelando ai fan un segreto che riguarda la moglie Victoria.

L’amara confessione su Victoria

In questi anni Victoria Beckham ha sempre mostrato un’attenzione particolare circa il proprio look, tanto da trasformare questa passione in una vera e propria carriera lavorativa diventando una stilista, e allo stesso modo sulla propria forma fisica.

L’ex delle Spice girl, famosa nel campo della moda, non ha mai nascosto di essere sempre stata molto attenta alla gestione della propria alimentazione nel corso di tutti questi anni. A confermare quanto detto, sorprendentemente, e stato anche David Beckham che recentemente parlando della sua storia d’amore con Victoria si è lasciata andare alla di uno scottante segreto: “Sono piuttosto entusiasta del cibo e del vino e quando mangio qualcosa di buono voglio che tutti lo provino. Sfortunatamente, sono sposato con qualcuno che mangia la stessa cosa da 25 anni. Da quando la conosco, Victoria mangia solo pesce alla griglia e verdure al vapore. Raramente mangia qualcosa di diverso. L’unica volta che ha mangiato qualcosa che era nel mio piatto è stato quando era incinta di Harper ed è stata la cosa più sorprendente. Era una delle mie cene preferite. Non ricordo cosa fosse, ma so che da allora non l’ha più mangiato”.