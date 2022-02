Vlahovic il retroscena clamoroso: spunta un video inedito sul suo arrivo

L’arrivo di Vlahovic nasconde un retroscena clamoroso che viene dai corridoi dello Juventus Training Center della Continassa. I tifosi non se lo aspettavano!

Il mercato si è chiuso da pochi giorni, ma tra alti e bassi tutti hanno ancora qualcosa in sospeso. Tanti sono i calciatori svincolati rientranti nell’albo d’oro degli acquisti eccellenti della prossima finestra e già se ne parla.

Un esempio lampante Diego Perotti, liberatosi dal Fenerbahce e all’ultimo minuto quasi inaspettatamente giunto alla Salernitana. I più attenti avevano già intuito questa possibilità, poi concretizzatasi: in tempi non sospetti ne abbiamo parlato ed avevamo ragione!

Tutti i giocatori in sospeso: tra questi il dopo Dybala?

Restano ancora da piazzare Diego Costa, altro eccellente nome che a trentatre anni avrebbe ancora molto da dare e potrebbe rivelarsi un rinforzo non indifferente per molte squadre del nostro campionato. Deandre Yedlin, terzino sinistro può rivelarsi una vera e propria spina del fianco per molti avversari: la sua ultima squadra il Galatasaray, età ventotto anni. Tra le vecchie glorie in cerca di un’ultima possibilità figurano ancora Sebastian Giovinco attualmente in Canada, ma senza un accordo sul futuro.

Ed ancora l’ex Inter Taider e Carlitos Tevez alla fine della sua ultima avventura con il Boca e non ancora intenzionato a ritirarsi, almeno a quanto sembra. Seguono Christian Maggio, Graziano Pellè tra i tanti svincolati e senza attuale destinazione. Non solo però stelle all’ultima chiamata, ma anche giovani promettenti come il venticinquenne Isaac Mbenza ex Qatar ed ancora il coetaneo Christian Oliva, centrocampista sudamericano. Insomma sono tanti ancora i colpi in canna per le italiane, considerando che gli svincolati possono firmare subito, senza vincoli temporali.

La telenovela Vlahovic dal contatto fino alla firma: ecco cosa è successo dopo

La faccenda Vlahovic ha tenuto col fiato sospeso tutti, soprattutto i tifosi scossi dal colpo basso annunciato dalle questioni Morata e Dybala. Come cambierà l’assetto dello spogliatoio dopo l’arrivo dell’ex Fiorentina? Ultimamente i bianconeri non erano particolarmente forti dal punto di vista realizzativo e l’arrivo di Dusan potrebbe colamare ampiamente la carenza. Ad Allegri serviva come il pane ed a cedergli il posto nel tridente offensivo sarà proprio uno dei due detrattori, probabilmente Morata. Mentre Dybala sarà chiamato a giocargli più vicino possibile per servire al momento opportuno.

Il terzo potrebbe essere Cuadrado, per le sue caratteristiche più affine a completare l’affondo in avanti anche se il tecnico starebbe pensando di lanciare direttamente il neo acquisto Zakaria. L’ideale forse sarebbe stato Federico Chiesa, attualmente indisponibile: bisognerà attendere il prossimo anno per testarlo in questa posizione.

Proprio Chiesa si è reso protagonista di un gesto inaspettato nei confronti del neo acquisto. Il video condiviso sui social è diventato virale in pochissimo, ma fa comprendere il clima che c’è nello spogliatoio. Un abbraccio che fa presagire la grande intesa tra i due giocatori che certamente in futuro si confermerà sul campo e darà grandi soddisfazioni ad Allegri.