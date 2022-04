Kevin Prince Boateng pronto all’addio al calcio: il piano b per la vecchiaia

Kevin Prince Boateng ha già posto le basi per un piano economico in vista di un prossimo addio al mondo del calcio… quasi un “piano vecchiaia” che ha subito catturato l’attenzione dei media.

Negli ultimi mesi abbiamo avuto modo di leggere numerose notizie che riguardano i cambiamenti di vita messi in atto da Kevin Prince Boateng, soprattutto dal momento in cui lui e la nuova fidanzata Valentina Fradegrada hanno deciso di uscire allo scoperto e non solo. Ricordiamo, infatti, che recentemente la coppia ha annunciato il suo fidanzamento ufficiale dopo la bellissima dichiarazione d’amore fatta dal calciatore ex marito di Melissa Satta.

Un possibile addio di Kevin Prince Boateng comincia a diventare sempre più concreto ogni giorno che passa, motivo per cui molti dei tifosi cominciano a mettere già in dubbio la conferma di una stagione 2000 20/01/2022 sul campo da calcio… ma, Niente paura perché il piano B è già servito a tavola.

Boateng pronto ad appendere le scarpette al chiodo

Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente sembrerebbe che Kevin Prince Boateng possa essere sempre più vicino all’addio al mondo del calcio, pronto a chiudere la carriera già nei prossimi mesi.

Il rumors in questione avrebbe preso sempre più corpo dal momento in cui lui e la compagna Valentina Fradegrada hanno annunciato l’avvio di un nuovo business di coppia, un’attività imprenditoriale che nasce da un’idea comune e che a quanto pare comincerebbe a riscuotere già i primi successi.

LEGGI ANCHE -> Abramovich prossimo alla bancarotta: svelato cosa è stato costretto a fare

LEGGI ANCHE -> Tuchel travolto dallo scandalo: ecco cos’è successo in queste ultime ore

Scoop – Kevin Prince Boateng diventa imprenditore

Una notizia che nel corso delle ultime ore davvero fatto il giro del web riguarda l’avvio della nuova avventura imprenditoriale messa in atto da Kevin Prince Boateng e la sua fidanzata ufficiale, nonché futura moglie, Valentina Fradegrada.

I due attraverso l’avvio di una nuova pagina su Instagram hanno annunciato una nuova produzione di un’etichetta di vini, un marchio che promette già grandi successi e che in questo frangente ha riscosso anche un parere positivo da parte dei sostenitori della coppia in veste di imprenditori.