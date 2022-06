Clamoroso retroscena dopo gli europei, noto calciatore coinvolto: l’errore poteva costargli caro

Spunta un clamoroso retroscena riguardante gli Europei dello scorso anno, coinvolto un famosissimo calciatore: l’errore poteva costargli caro.

Il racconto del retroscena riguardante gli ultimi Europei è davvero incredibile, coinvolto un notissimo calciatore: il suo errore poteva davvero costargli molto caro.

L’Europeo del 2021 è distante oramai un anno ma l’estate senza Mondiali (che si giocheranno questo inverno) ha permesso di ricordarsi con grande chiarezza ancora oggi i tanti avvenimenti successi.

Il primo campionato d’Europa per nazionali svolto in maniera “itinerante” ovvero in più paesi ha riscosso indubbiamente un grande successo scrivendo tantissime storie dalle più emozionanti alle più drammatiche.

Impossibile ad esempio non ricordarsi del grnde spavento per il malore di Eriksen durante la gara tra Danimarca e Finlandia, i tanti momenti di panico seguiti da un enorme sospiro di sollievo alla notizia delle sue buone condizioni.

Altrettanto difficile da dimenticare è stato anche il grande cammino della stessa nazionale danese giunta sino alla semifinale persa contro i più quotati inglesi.

Altra pagina emozionante è stata quella scritta dagli azzurri di Roberto Mancini.

Difficile, a tratti impossibile, riporre in un angolo remoto del cassetto dei ricordi i momenti vissuti nelle notti magiche dell’Europeo.

Le vittorie schiaccianti dei gironei e le più sofferte partite ad eliminazione diretta, il gol annullato ad Arnautovic ai quarti che aveva fatto tremare tutta la penisola e l’esplosione di gioia al rigore parato da Donnarumma a Saka che ci h consegnato il titolo.

Un’estate da ricordare a differenza di quella dei campioni del Mondo della Francia eliminati ai rigori agli ottavi dalla Svizzera dopo essersi fatti rimontare dal 3-1 di vantaggio al 3-3.

L’eliminazione dei favoritissimi francesi ha portato con sè qualche strascico così come l’eliminazione di altre big quali Germania e Belgio e tra queste squadre, una delle stelle dell’Europeo ha vissuto momenti difficili a seguito dell’eliminazione.

Il durissimo post Europeo della stella sconvolge tutti: ecco di chi si tratta

Tante le deluse di Euro2020 e tra queste si trovano, come già detto, Belgio, Germania, Portogallo e tante altre.

Tra tutte però la più colpita resta la Francia che nei giorni successivi ha vissuto ore di profonda riflessione.

Una riflessione che ha coinvolto anche la stella più luminosa della rosa transalpina: quella di Kylian Mbappè.

Come riportato dallo stesso presidente della Federcalcio francese infatti, la star del PSG e della nazionale avrebbe avuto un momento di profonda crisi dettato dalla mancata protezione avuta dai massimi organi del calcio francese a seguito del rigore sbagliato contro la Svizzera.

Ecco quello che è successo così come riportato dal presidente De Graet: “Avevo ricevuto Kylian dopo gli Europei, ha scoperto che la Federazione non lo aveva difeso dopo il suo rigore sbagliato e le critiche sui gol. Ci eravamo visti per cinque minuti nel mio ufficio. Era arrabbiato, non voleva più giocare in Francia”.

Un’uscita decisamente pesante che però, per fortuna della nazionale campione del Mondo in carica non ha avuto seguito.

Per i Bleu sarà ora fondamentle rifarsi in Qatar questo inverno per evitare altre situazioni spinose come questa.