Il sogno dei tifosi rossoneri va in frantumi, tutto fatto per il trasferimento di Franck Kessiè e spunta anche un clausola che lascia tutti senza parole.

Il futuro di Franck Kessiè è ormai ufficiale, si spengono le speranze dei tifosi, decisa la sua prossima meta e nel mentre spunta una clausola nel contratto che ha dell’incredibile: ecco quale.



Il mercato del Milan continua nel segno delle difficoltà.

I rossoneri paiono ancora attardati rispetto alle dirette concorrenti quali Juve ed Inter che si sono già mosse con largo anticipo. Il recente rinnovo di Paolo Maldini sembrava poter dare una rapida accellerata ma così non è ancora stato.

La speranza dei tifosi del club meneghino è quella di rifarsi nel breve periodo dalle forti delusioni delle trattative fallite per Botman e, con buona probabilità ma nessuna certezza, per Renato Sanches.

Un momento difficile se si considerano poi le uscite che il Milan ha già compiuto.

L’addio di Romagnoli, ad esempio, non è ancora stato adeguatamente sotituito e la ricerca del tanto ricercato difensore sembra essere ad un punto morto.

Alla stessa maniera i rossoneri continuano a faticare nella ricerca del trequartista e dell’esterno destro voluto da Pioli e nonostante gli svariati nomi associati le trattative stentano a decollare.

Ad aggiungersi alle necessità c’è poi quella del centrocampista.

Il Milan ha infatti dovuto arrendersi definitivamente a salutare Franck Kessiè, la sua nuova squadra è ufficiale e nel contratto spunta una clasuola mostruosa.

Kessiè saluta definitivamente, la clausola nel nuovo contratto è fuori di testa

Tra i tantissimi giocatori che hanno salutato le rispettive squadre a causa di un contratto non rinnovato c’è Franck Kessiè.

L’ivoriano ex Atalanta e Milan non ha trovato l’accordo per il prolungamento con il club rossonero di cui è stato protagonista nella rinascita fino allo scudetto ed è ormai ufficialmente proprietà di una nuova squadra.

Dopo diverse voci circa difficoltà economiche per firmarlo, è finalmente arrivata l’ufficialità del suo approdo al Barcellona.

Il centrocampista ex Milan percepirà uno stipendio di bene 6 milioni e mezzo dino al 2026 e la sua presentazione è stata fissata per il 6 luglio.

A far rumore non è però lo stipendio che Kessiè percepirà bensì la sua clausola rescissoria. Come riportato dallo stesso Barcellona infatti la clausola sul centrocampista ivoriano sarà di ben 500 milioni, una cifra chiaramente esagerata che nessun club al mondo può permettersi di pagare.

Si spegne così il sogno dei tifosi del Milan di riabbracciare il loro ormai ex numero 79 che a breve inizierà la sua nuova avventura in Spagna con la maglia del Barcellona.